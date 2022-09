Al Teatro Cilea spettacoli per le scuole: si inizia con “Il Barbiere di Siviglia”

Torna l’appuntamento con l’Opera Lirica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria. Dal 14 al 17 novembre andrà in scena “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, grazie a “Scuole all’OPERA”, realtà riconosciuta tra le più importanti e prestigiose del meridione d’Italia, che da molti anni porta in riva allo stretto migliaio di studenti provenienti da tutta la Calabria e dalla provincia di Messina. L’organizzazione è dell’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico in collaborazione con l’Orchestra del Teatro “F. Cilea” diretta dal M° Alessandro Tirotta, che ne cura l’adattamento rivolto ai giovani, con un tale successo negli ultimi anni tale da esportare le produzioni nate a Reggio in altri teatri italiani e all’estero.

Un cast di cantanti davvero di altissimo livello a servizio delle nuove generazioni, per farle appassionare e far conoscere la forma d’arte massima di matrice italiana. Alfonso Zambuto (Conte d’Almaviva), Raffaele Facciolà (Figaro), Alessandro Vargetto (Don Bartolo), Chiara Tirotta (Rosina), Daniele Bartolini (Don Basilio), Ilenia Morabito (Berta) e Angelo Parisi (Un ufficiale), per la regia brillante di Gaetano Tirotta, con i suoi oltre 50 anni di esperienza nel settore. Maestro collaboratore Grazia Maria Danieli, M° al cembalo Roberto Oppedisano. Sculture sceniche di Giorgio Nordo e allestimento Giò Marra, segreteria di produzione Katya Sapone. Sartoria d’arte “Stile d’Epoca”, costumista Rene’ Bruzzese, proiezioni e luci Nicolosi Production. Obiettivo di Scuole all’OPERA, oltre la diffusione del patrimonio operistico e classico, è quello della partecipazione attiva degli studenti, che opportunamente preparati, avranno l’opportunità di interagire coi protagonisti dell’opera.

Direttrice organizzativa dell’evento è Angela Battaglia, che quest’anno sottolinea la collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale cittadino nel proporre una giornata all’insegna della cultura. Con grande entusiasmo, infatti, il Direttore del Museo Dott. Carmelo Malacrino, invita tutte le scuole dopo lo spettacolo a visitare il MArRC e le sue meraviglie esposte, con particolare riferimento ai Bronzi di Riace, gioielli artistici della città, quest’anno in pieno festeggiamento per i 50 anni dal ritrovamento. Si torna all’Opera quindi, e a vivere la cultura, lo spettacolo e l’arte. Info: ilbarbieredisiviglia@scuoleallopera.it