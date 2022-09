Grande successo per il murales in “via degli Artisti” nell’ambito del progetto “RispettiAmo Bovalino”

“Ormai è assodato che l’iniziativa dell’associazione Italia Night & Day – comunica la stessa in una nota – di creare un murales in via IV settembre (ridenominata via degli Artisti) ha avuto un vasto successo, come testimoniato anche dalla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Mario La Cava di Bovalino nell’ambito del progetto RispettiAmo Bovalino promosso dalla Garante comunale dei diritti dell’infanzia Francesca Racco, che si prefigge di far conoscere e vivere il proprio territorio per iniziare ad amarlo efficacemente.

I ragazzi di Arte e Tecnologia della Scuola Secondaria di primo grado, coordinati dalle docenti Maria Carmela Alvaro, Maria Elisabetta Gliozzi e Antonella D’Agostino, hanno infatti dato il loro contributo alla realizzazione di tre opere artistiche, con grande soddisfazione della Dirigente Scolastica Rosalba Antonella Zurzolo.

Attività, quella dei murales, certamente contagiosa, dato che ha attirato due nuove ragazze, dotate di talento artistico, che sono addirittura venute da fuori comune per contribuire all’opera di abbellimento: Elena Bartone, 14 anni, di Locri, ed Elisabetta Marinucci, 20 anni, studentessa di medicina con la passione per la pittura in vacanza in Calabria. Quest’ultima, avendo finito l’opera a metà per mancanza di tempo, ha promesso che la prossima estate tornerà per completarla.

A tutti i partecipanti sono andati i ringraziamenti dell’amministrazione comunale di Bovalino e quelli dell’associazione, – conclude la nota – che li ha ripagati con una serata in pizzeria. Si spera che questa bellissima iniziativa possa continuare ad andare avanti e che dia maggiore risalto a un’area troppo a lungo rimasta degradata”.