Domani a Spazio Open con l’ANPI per discutere: “Il golpe Borghese”, cosa avvenne tra il 7 e 9 dicembre del 1970?

Sono passati 52 anni da quegli avvenimenti che avrebbero certamente cambiato la storia del nostro Paese. Avvenimenti, fino all’uscita della prima edizione, siamo già alla seconda, “rimasti nella nebbia di molti misteri che ora appaiono invece per gran parte risolti”. “Non a caso il magistrato Guido Salvini, autore di fondamentali indagini risultate in altrettanto fondamentali Sentenze sui fatti di quegli anni, ha scritto che «Il saggio di Fulvio Mazza […] fornisce, nel cinquantennale del tentativo di golpe, una risposta ragionata a tutti gli interrogativi posti dagli avvenimenti del 7-8 dicembre 1970». Ovviamente, come sostiene Alessandro Milito nel suo saggio “Il Golpe Borghese: la verità giudiziaria e quella storica”,” non significa che questo libro abbia detto tutto ciò che c’era da dire in merito e che quindi non siano necessarie ulteriori ricerche storiche. Vi sono difatti numerosi aspetti da dover ancora approfondire, ed è il testo stesso a metterli in evidenza. Un esempio per tutti: il falso giudiziario contenuto nel terzo “Malloppino” in cui descriveva una riunione che si sarebbe svolta in una data che era ancora di là da venire: una vera e propria preveggenza! Va però evidenziato come il saggio abbia aggiunto diversi nuovi dati e interpretazioni, grazie all’utilizzo di fonti inedite o che comunque non erano state sufficientemente verificate con la giusta attenzione e spirito critico.”

Vorremmo ricordare che Giovanni Pellegrino, da Presidente della “Commissione stragi, abbia, in numerosi casi, contribuito in maniera determinante a far luce sui punti più oscuri di quelle vicende. O di come abbia permesso di produrre documenti fondamentali per gli studiosi interessati a ricostruire la verità di quegli anni. È questo il caso de Il Golpe Borghese. Quarto grado di giudizio. La leadership di Gelli, il golpista Andreotti, i depistaggi della “Dottrina Maletti” (Pellegrini editore, seconda edizione, 2021, pp. 304, € 16,00), il cui autore, lo storico e saggista Fulvio Mazza, si è avvalso, per l’appunto, (anche) dei materiali della Commissione.” Pertanto, Domani sera a Spazio Open, via dei Filippini 25, alle ore 18,30, sarà presentato grazie dall’ANPI Sezione “Ruggero Condò” di Reggio Calabria il libro in questione alla presenza del suo autore Fulvio Mazza. Alla presentazione del libro parteciperà Tonino Perna, Docente Universitario, la discussione e il dibattito sarà coordinato dal giornalista Simone Carullo. Patrizia Gambardella, ad inizio lavoro porterà i Saluti dell’ANPI Condò. Sarà presente è parteciperà al dibattito Vincenzo Macri, Magistrato.