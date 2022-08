Reggio, il 27 agosto il “VI Incontro tra il Bergamotto di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace. Le due eccellenze mondiali della Città Metropolitana”.

Il prof. Pasquale Amato, Presidente del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria, ha comunicato i riconoscimenti assegnati per la terza Edizione del Premio dedicato al prezioso agrume reggino, eccellenza del Made in Italy nel mondo. I Premi saranno consegnati sabato 27 agosto nella Terrazza del Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria nell’ambito del “VI Incontro tra il Bergamotto di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace. Le due Eccellenze Mondiali di Reggio Città Metropolitana”.

Il terzo premio “BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA 2022” è stato assegnato a Serena Fortugno (per l’alto livello qualitativo raggiunto dall’Azienda di famiglia, coltivatrice del prezioso agrume dal 1900 e produttrice di ottime prelibatezze derivate), a Fabio Latella (nato e residente a Monza da genitori reggini, per aver testimoniato con orgoglio le sue radici tramite la produzione e diffusione a fini di solidarietà dell’Oro del Monastero, Succo di Bergamotto di Reggio Calabria) e a Fortunato Marino (pioniere dell’uso del Bergamotto di Reggio Calabria in Pasticceria e Gelateria, autore del primo Sorbetto e di altri squisiti dolci a base del Principe Mondiale degli Agrumi).

Inoltre il Comitato ha voluto conferire due riconoscimenti speciali al Maestro Pasticcere Angelo Musolino (per il Ventennale della sua deliziosa Torta “Bergamotta”, il Dolce di Reggio Calabria) e al giornalista Bruno Gambacorta (per l’attenzione riservata al Bergamotto di Reggio Calabria nel popolare programma Rai “Eat Parade”).

Per coerenza con l’obiettivo primario di valorizzazione del prodotto identitario, il Premio è costituito da un vaso di ispirazione magnogreca realizzato artigianalmente con legno di di Bergamotto di Reggio Calabria dalle abili mani dell’artista reggino Enzino Barbaro, con l’ausilio per la parte grafica di Olga Mafrici, altra valente artista reggina.

Il prof. Amato ha ricordato le ragioni e le fasi salienti dell’Evento giunto alla Sesta Edizione. “L’idea dell’Incontro tra i nostri due tesori – ha affermato – è frutto di un colloquio tra me e il Direttore del Museo Carmelo G. Malacrino. Immaginammo che il Bergamotto di Reggio Calabria, prodotto unico nel mondo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, andasse a fare visita nel loro splendido Museo ai magnifici Bronzi di Riace, anch’essi impareggiabilmente unici. Ne è scaturito questo Incontro ideale tra le nostre due Eccellenze Mondiali che ha riscosso subito consensi e si è arricchito della collaborazione del Cis Calabria, del Maestro Angelo Musolino (oggi Presidente Nazionale dei pasticceri CONPAIT) e del maestro Davide Destefano (oggi Responsabile nazionale Gelato del CONPAIT). Dal 2019 fa parte dell’Evento, ormai stabilmente presente nell’ultimo sabato di agosto nella favolosa Terrazza del nostro splendido Museo, il Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria con i suoi riconoscimenti annuali giunti quest’anno alla terza edizione”.

*Un plauso per la brillante iniziativa è giunto dai sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Carmelo Versace e Paolo Brunetti. “Il Bergamotto di Reggio Calabria ed i Bronzi di Riace – hanno affermato – sono due eccellenze che devono necessariamente camminare a braccetto. Lo fanno già idealmente, nelle iniziative di promozione territoriale che quotidianamente organizziamo per dare risalto alle nostre eccellenze, ma attraverso questa iniziativa, brillantemente promossa dal professor Amato insieme al Direttore Malacrino e alle altre organizzazioni coinvolte, il connubio tra queste due unicità sarà ancora più concreto ed efficace. Un’impostazione assolutamente vincente, frutto della rinnovata sinergia tra il Museo e la comunità cittadina, sempre più entusiasta e partecipe, ancor più in questo anno che celebra l’anniversario dei Bronzi, nel promuovere le tante bellezze storiche, culturali, naturalistiche e culinarie che il nostro territorio può offrire”.

Anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Irene Calabrò ha espresso il suo apprezzamento per l’Evento: “Il pregio di iniziative quali l’incontro tra le nostre due Eccellenze Mondiali e il Premio Bergamotto di Reggio Calabria è quello di suscitare nell’animo della cittadinanza un sentimento di fierezza ed appartenenza rari ed essenziali. La Città ha assoluto bisogno di prendere coscienza del bello e buono che la nostra Terra ci ha regalato, così da poterlo conoscere, apprezzare e valorizzare. Alle Istituzioni il compito di interpretare i sentimenti e renderli una opportunità per il futuro”.

Non ha fatto mancare il suo apprezzamento anche Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria e del Consorzio di Tutela della DOP, il quale ha evidenziato “l’apporto positivo che questa brillante iniziativa può apportare alla procedura in corso per l’ottenimento della seconda DOP per il Principe Mondiale degli Agrumi destinata al frutto che si affiancherebbe a quella del 2001 sull’essenza”.