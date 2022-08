Il 12 settembre, lo “Youth Work Fest” di Reggio Calabria: “Un’opportunità di partecipazione per giovani band e performers della città”

Youth Work Fest di Reggio Calabria. L’associazione APICE ha indetto una Manifestazione d’Interesse per giovani band e/o performer che vogliano esibirsi allodi Reggio Calabria. L’evento, previsto per il 12 settembre 2022, si svolgerà presso l’Arena dello Stretto e sarà dedicato in particolare a giovani, associazioni che operano nel settore della gioventù e youth workers, ovvero animatori socioeducativi giovanili in “Giovani Fermenti. Per il Bene Comune”, coordinato dal Comune di Reggio Calabria in partenariato con l’Associazione APICE e finanziato da ANCI, in concomitanza con l’Anno Europeo della Gioventù. occasione della presentazione e diffusione al pubblico del progetto, coordinato dal Comune di Reggio Calabria in partenariato con l’Associazione APICE e finanziato da ANCI, in concomitanza con l’Anno Europeo della Gioventù. modulo online entro il 2 Settembre alle 23.59. Per le band/performers che vogliano candidarsi è sufficiente compilare il

Il progetto “Giovani Fermenti. Per il Bene Comune” ha infatti come focus il supporto alla partecipazione e alla valorizzazione della popolazione giovane del territorio, offrendo spazi ed opportunità e partendo proprio dall’arte e dalla musica, mettendo a disposizione un palco prestigioso per chiunque voglia condividere il proprio talento.