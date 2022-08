“Salsa Revolution”: ieri a Pentimele (RC) la seconda serata della scuola di balli caraibici

“Ieri sera presso il lido della polizia di Pentimele di Reggio Calabria si è tenuta la seconda serata, organizzata dalla scuola di balli caraibici “Salsa Revolution” con al centro la cultura dei balli caraibici. Grande la partecipazione, che ha visto nel maestro Davide Strati il collante organizzativo, e non solo della serata. La programmazione di Salsa Revolution vede come meta non soltanto il fine ultimo del sano divertimento, ma soprattutto creare un nuovo orientamento culturale per la nostra città. Perché da ogni forma di espressione si può creare un nuovo modo di vivere il divertimento anche insieme culture diverse dalle nostre. L’esempio quale fonte del pensiero successivo, perché da soli si può vincere, ma insieme si possono raggiungere risultati straordinari.” Scrivono così il Maestro Davide Strati ed il suo Staff.