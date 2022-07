Premio Oscar Green giovani Coldiretti: domani, a bordo della motonave “Angelo Azzurro”, dal porto di Bagnara Calabra (RC) saranno svelati i vincitori

A bordo della motonave “Angelo Azzurro”, che partirà dal porto di Bagnara Calabra (RC) domani martedì 26 luglio alle ore 11.00, “veleggiando” nell’azzurro mare di Calabria saranno svelati i nomi delle sei imprese under 40 che hanno vinto l’edizione 2022 del Premio Oscar Green Calabria, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Saranno premiate idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione con un occhio di riguardo alle realizzazioni che hanno avuto come obiettivo la tutela e l’arricchimento economico-sociale del territorio”. Le categorie in concorso sono: Energie per il futuro e sostenibilità, Impresa Digitale, Campagna Amica, Custodi d’Italia, Fare Filiera, Coltiviamo solidarietà. All’importante e suggestivo evento, paradigmatico di giovani che voglio prendere il largo, parteciperanno insieme ai giovani, provenienti dalla regione, il delegato regionale Enrico Parisi, i delegati provinciali, i Presidenti e Direttori della Coldiretti della Calabria.