Il duo Ellipsis in concerto alla Chiesa di San Marco Evangelista di Seminara

Giovedì 2 giugno importante appuntamento musicale in occasione della festa della Repubblica congiuntamente organizzato da AMA Calabria e dall’Associazione Incontri Musicali ’95 con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Seminara. Protagonista dell’evento il duo Ellipsis che si esibirà alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Marco Evangelista di Seminara.

La manifestazione si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, della Regione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Attivo dal 1994 il Duo Ellipsis, formato da dall’oboista Alberto Cesaraccio e dal chitarrista Alessandro Deiana, si configura come una rarità nel panorama musicale italiano e internazionale.

Il Duo Ellipsis ha al suo attivo centinaia di concerti svolti in oltre una ventina di nazioni per importanti stagioni concertistiche e festivals.

Il concerto a Seminara sarà un viaggio musicale attraverso brani di Laurent Boutros, Barna Kovats, dello stesso Cesaraccio, e di Astor Piazzolla, spaziando dall’America del sud del Tango e della Zamba argentina fino all’Armenia e all’Europa: mondi che coesistono nonostante l’eterogeneità delle composizioni. Il Duo Ellipsis sarà protagonista di una esibizione in cui ogni brano diventerà un piccolo affresco musicale. Il grande lirismo e la grande ariosità del repertorio scelto metteranno in luce l’elevato livello qualitativo di Cesaraccio e Deiana, che si rincorrono e si fondono in un continuo e perfetto dialogo. Un mix che dimostra il motivo del successo riscontrato dal Duo Ellipsis al termine di ogni performance. Un riconoscimento ottenuto in tutto il mondo da pubblico e critica.

Il sodalizio fra i due musicisti nasce intorno all’interesse per le musiche per oboe e chitarra composte intorno alla metà del 1800 dal francese Napoléon Coste. Proprio alla musica di Coste è dedicato il loro Cd “Napoléon Coste – Works for guitar and oboe”, pubblicato con la prefazione di Massimo Mila nel 2001 e ristampato nel 2013 dalla casa Bongiovanni.

Il Duo Ellipsis costituisce il nucleo dell’omonimo ensemble, nato qualche anno più tardi, che si espande dalle più varie formazioni cameristiche fino all’orchestra.

Il programma presentato in questa occasione dai due musicisti sardi verte sul repertorio novecentesco, proponendo un interessante viaggio dalle pendici del monte Ararat all’Argentina, passando per la mitteleuropa con musiche di Boutros, Kovats, dello stesso Cesaraccio per approdare nella Buenos Aires di Astor Piazzolla.

Ulteriori informazioni sul concerto al link https://www.amaeventi.org/evento/duo-ellipsis-se22/