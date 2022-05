“Bicincittà” torna domenica prossima in 41 piccoli Borghi italiani: tra le città marinare anche Reggio Calabria

Bicincitta’, manifestazione nazionale Uisp, torna domenica 15 maggio in 41 citta’ vestendo i colori arcobaleno della pace e quelli green per citta’ piu’ vivibili, dopo due anni di interruzione. “Parlare di rispetto ambientale, resilienza e sviluppo sostenibile significa mettere la bicicletta al centro dei nostri progetti di vita e delle green city nelle quali vogliamo vivere – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – con Bicincitta’ chiediamo al governo e alle amministrazioni cittadine piu’ sicurezza stradale, rispetto per i ciclisti, la realizzazione di nuove piste ciclabili e scelte chiare per puntare sulla bici come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile”.

La carovana di Bicincitta’ e’ pronta ad invadere strade e piazze di tutta Italia per chiedere aria pulita, rispetto per l’ambiente, sicurezza per chi usa le due ruote per spostarsi. Protagonisti di questa Bicincitta’ 2022 saranno i Borghi antichi, la loro riscoperta, le loro tradizioni culturali ed enogastronomiche. Ad Arezzo il percorso attraversera’ Montevarchi e San Giovanni Valdarno, a Pisa la frazione di Pontasserchio, a Salerno i centri di Nocera Superiore e Inferiore, a Giarre i Comuni di Zafferana Etnea e Castiglione di Sicilia. Ad Avellino il serpentone colorato di Bicincitta’ fara’ tappa a Guardia Sanframondi e Montesarchi, mentre in Valle D’Itria si passera’ per Crispiano, a Caserta si fara’ tappa a Marzanello, a Brindisi si toccheranno Fasano, San Vito dei Normanni e Ceglie Messapica, a Campobasso si fara’ meta al Borgo Ferrazzano e in provincia di Lecce si toccheranno Copertino e il Castello Angioino.

Nel Meridione saranno protagonisti i centri storici, con la prova di Messina che partira’ da piazza Duomo e quella di Matera che prendera’ il via dal cuore della citta’ dei Sassi. A Firenze Bicincitta’ si fara’ in quattro e partira’ da altrettanti quartieri storici per confluire in Piazza Santa Croce. Anche a Crema lo scenario di partenza sara’ piazza Duomo. Nelle citta’ marinare i ciclisti potranno approfittare del percorso pianeggiante e dei lungomare a Ravenna, Reggio Calabria, Trapani, Rimini, Manfredonia (Foggia), Taranto. Bicincitta’ sara’ l’occasione per rilanciare la richiesta di piste ciclabili ben collegate tra loro ad Aosta e Terni. Bicincitta’ a Catania assumera’ la dimensione della protesta contro il cemento e il degrado, scegliendo di attraversare il quartiere di Librino.