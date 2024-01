Nella Giornata della Memoria la decima edizione del concorso Borsa di Studio Amici di Crotone

Nella giornata odierna del 27 Gennaio 2024

Si è conclusa la Decima Edizione del concorso Borsa di Studio, svolta dall’ Associazione Amici di

Crotone di Giovanni Palatucci presso l’Istituto Professionale per l’Industria ed Artigianato I.P.S.I.A.sito

in Via Carducci aCrotone , in occasione della Giornata Memoria ( Shoah ).

All’evento curato dal Presidente dell’associazione Cav. Vincenzo in collaborazione con la Dirigente

dell’I.P.S.I.A. Prof.ssa Serafina Rita Anania hanno presenziato oltre 150 Studenti dell’Istituto.

Autorità Militari tra cui Il Commissario capo della Questura dr. Pietro Macrì ; Per il Comando Militare

Esercito “ Calabria “ Il Tenente Colonnello Gianluca Prestia a nome del Colonnello Ugo Gaeta; L’Assessore

alla cultura del Comune di Crotone Avv. Nicola Corigliano; il Capitano del comando dei Carabinieri

Rossella Pozzebon; Cap. Antonio Cerbone della Capitaneria di Porto Guardia Costiera; Isp. Gabriele

Galuppo dei Vigili del Fuoco in rappresentanza del Comandante.

Per le Associazioni militari il Presidente dell’ A.N.M.I Michele De Caro; Giuseppe Ferdinando

Calendini dell’Associazione Piumati in Congedo;

Presenti i soci dell’Associazione di Crotone,

Costa ed Anania nella loro relazione hanno ringraziato i ragazzi con il soffermarsi sulle gesta del

personaggio Venerabile Giovanni Palatucci, in occasione questa Giornata della Memoria, con l’auspicio di

non dimenticare quanti hanno sacrificato la loro vita per salvare tante vite umane, innocenti ed Ebrei.

L’Avv. Nicola Corigliano ha ringraziato i presenti annunciando la sua disponibilità ad eventi culturali

futuri.

Don Ezio Limina ha sottolineato la causa di beatificazione in corso di Giovanni Palatucci mentre

Sestito Filippo del CSV Calabria Centro ha raffrontato il periodo dello sterminio nazista all’attuale

situazione creatasi. I Militari Rossella Pozzebon, Antonio Cerbone, Gianluca Prestia, Gianluca Prestia

evidenziando la figura di Palatucci si sono soffermati nel ribadire l’importanza di portare avanti tali eventi

nelle scuole, per non dimenticare.

A Gaza ove esistono più di due milioni di Ebrei.

Le slides proiettate dal Presidente Costa hanno evidenziato la vita di Palatucci e gli orrori del

periodo nazifascista per concludere, altre slides dei lavori dei ragazzi dell’I.P.S.I.A. sono state visionate

dal pubblico presente .

Pertanto la giuria affidata a persone esperte , ha esaminato i lavori presentati ritenendo accentrati

nel tema del concorso :

“ Giovanni Palatucci “ Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni “ Il Questore Buono “

Grafica e Fumettistica

Per ricordare Il Servo di Dio, Giusto fra le Nazioni e Medaglia d’oro al Merito Civile, Giovanni

Palatucci ( Questore reggente la Questura di Fiume ) morto il 10 Febbraio 1945 a solo 36 anni nel

campo di concentramento di Dachau in Germania. dopo avere salvato oltre 5.000 Ebrei indetto per

l’anno scolastico 2023-204 dall’Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci.

Le autrici vincitrici delle vignette fumettistiche risultano: le seguenti

I° Classificate entrambi

Ceraulo Sara

Carvello Francesca

Partecipandi della classe V° sezione H :

Mazzei Michele, Garà Giusy, Ceraulo Sara, Pugliese Carmen, Carvello Francesca, Falbo Agnese, Misticoni

Anna, Pullano Nicole, Cristiani Ilaria Rodio Filomena, supportate dai Docenti Prof. Nicola Garcea, Prof.ssa

Elisabetta Marchio e Prof.ssa Concetta Masi.

A vincitori assegnatari della X Borsa di Studio Giovanni Palatucci sarà consegnato a breve un

assegno di euro 250,00 ( cadauno ) per un totale di euro 500,00 ( Cinquecento ) una tantum, inoltre nella

giornata una Targa Ricordo del Maestro Cav. Michele Affidato ed un Attestazione di Benemerenza.

Agli altri studenti partecipanti un’Attestazione di partecipazione e ringraziamenti.