“L’Anno che verrà“: accesso all’area spettacolo

Si comunica che a seguito di interlocuzione con la Rai e con il soggetto attuatore dell’evento Fondazione Calabria Film Commission ed a seguito di opportuna condivisione, al fine di garantire la sicurezza per l’accesso all’area dell’evento “L’Anno che verrà”, si precisa che saranno ammessi all’area stessa esclusivamente persone autorizzate con pass rilasciato dalla RAI.

Pertanto tutti i pass precedentemente emessi a vario titolo non sono da ritenersi validi.

Sempre in base a quanto condiviso, le persone con diversa abilità precedentemente autorizzate, potranno come già comunicato alle stesse, accedere dal varco riservato di via Messinetti.