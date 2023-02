A Crotone targa ricordo e albero di ulivo per ricordare Giovanni Palatucci

In data 10 Febbraio 2023 alle ore 10,00 a Crotone presso la Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Pompei ( sita Trav. V di Corso Messina – 6 ) in concomitanza della Giornata del Ricordo Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 , Don Ezio Limina Ha celebrato una Santa Messa ricorrendo il 78° Anniversario della morte del Questore di Fiume ( Italiana ) Giovanni Palatucci , avvenuta il 10 Febbraio 1945 a Dachau in Germania nei campi di sterminio nazista Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni nonché medaglia al Valore Civile . Durante la cerimonia liturgica la studentessa Elisa Buonaccorsi ( una delle vincitrici della Nona Borsa di studio G. Palatucci ) ha fatto ascoltare Il brano da lei composto “ L’uomo della speranza “ creando forti emozioni tra i presenti. Tra cui il Dirigente scolastico del Liceo Vincenzo Scaramuzza “ Istituto G.V. Gravina “ prof. Antonio Santoro,

Presenti tutte le forze dell’Ordine, Il Sindaco, esponenti della Provincia, Associazioni militari e Soci dell’associazione, e Csv Calabria Centro di Crotone con Aldo Pirillo.

Con i saluti del Questore dr. Marco Giambra e la lettura della Preghiera da parte del Presidente e la benedizione finale, è stato rivolto ai presenti l’invito a recarsi alle 11,00 presso Piazza Umberto a Crotone davanti al giardino dei Monumenti dei Caduti dove è stata apposta una nuova Targa creata dal Maestro Orafo Cav. Michele Affidato a ricordo della giornata odierna e piantumato un Albero d’Ulivo, con il patrocinio gratuito del Comune di Crotone e l’Associazione Giovanni Palatucci.

Di seguito il Questore e la Vicaria del Prefetto Dssa Eufemia Tarsia hanno deposto una corona d’alloro con la quale si è voluto conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani di tutte le Foibe oltreché la morte del Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni Giovanni Palatucci.

L’intonarsi del silenzio da un trombettista del Liceo Musicale V. Scaramuzza dell’ Istituto G.V. Gravina ha creato suggestione tra i presenti e soprattutto tra gli studenti del Liceo Musicale V. Scaramuzza dell’Istituto G.V.Gravina i quali entusiasti dopo la Borsa di Studio a loro concessa in data 27 Gennaio 2023 hanno accettato entusiasti per l’occasione l’invito ed essere presenti. Presenti tutte le forze dell’Ordine, Il Sindaco, Il Presidente della Provincia, Associazioni militari e Soci dell’associazione.

Vivi ringraziamenti da Vincenzo Costa e dal Questore Dr. Marco Giambra sono stati rivolti a tutti i partecipanti alla mesta cerimonia.