Crotone: la viabilità cittadina cambia in occasione delle festività natalizie

L’amministrazione Comunale, in occasione delle prossime festività natalizie, ha previsto una serie di iniziative in varie zone della città finalizzate alla socializzazione e alla partecipazione popolare.

Al fine della buona riuscita degli eventi saranno adottati una serie di provvedimenti relativi alla viabilità cittadina, che saranno comunicati nel corso del mese di dicembre in relazione al calendario proposto.

Una delle zone interessate dagli eventi natalizi è quella di piazza Pitagora.

In relazione a tale area, con ordinanza dirigenziale sono stati stabiliti:

– l’istituzione del divieto di sosta e di fermata sul tratto finale di via Vittorio Veneto compreso tra piazza Pitagora e le vie Cutro e via Nuova Poggioreale, dalle ore 7.00 del giorno 1 dicembre 2022 alle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023, fatta eccezione per alcuni mezzi a servizio degli organizzatori, per i mezzi delle Forze dell’Ordine e per i mezzi di soccorso.

– la chiusura al traffico veicolare del tratto finale di via Vittorio Veneto compreso tra piazza Pitagora e le vie Cutro e via Nuova Poggioreale, dalle ore 7.00 del giorno 1 dicembre 2022 alle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023, fatta eccezione per alcuni mezzi a servizio degli organizzatori, per i mezzi delle Forze dell’Ordine e per i mezzi di soccorso.