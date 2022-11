Crotone: richiesto da opposizione un Consiglio comunale sul tema “bonifica”

“Avevamo chiesto al sindaco di convocare lui un Consiglio comunale sul tema “Bonifica”, viste le notizie che in queste settimane sono uscite sulla stampa. Il Sindaco ha preferito innalzarsi sul pulpito per fare la solita “lezioncina” invece di aprire un confronto con l’opposizione. Visto questo atteggiamento di chiusura siamo stati “costretti” a richiedere noi stessi la convocazione dell’Assise cittadina per confrontarci su un tema così importante per il presente e il futuro della nostra città”.

Questa la richiesta di convocazione del Consiglio comunale sulla bonifica, inviata ieri via pec al Sindaco di Crotone, al Presidente del Consiglio comunale e al segretario generale, firmata da otto consiglieri d’opposizione: Danilo Arcuri, Antonio Megna, Marisa Luana Cavallo, Carmen Giancotti, Pedace Enrico, Fabrizio Meo, Cantafora Anna Maria e Fabiola Marrelli.