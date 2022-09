Stasera a Le Castella evento conclusivo dello Stage con Kledi e Anbeta

Termina oggi con una serata di saluti la tre giorni di Stage di Danza con i grandi personaggi della Tv arrivati ad Isola Capo Rizzuto, voluti dall’Amministrazione Comunale, per dare il via ad un progetto a lungo a termine per far si che i corsi professionali si svolgano sul territorio. L’evento ha visto la partecipazione di 36 allievi guidati dagli insegnati Kledi Kadiu, Anbeta Toromani e Francesco Nappa e dai preparatori Pino Carbone e Ambra Ullrich Rimbotti. Il tutto terminerà oggi prima con le lezioni di routine e poi, successivamente con un breve spettacolo di saluti e consegna degli attestati che si svolgerà, con inizio alle ore 20.00, nell’incantevole scenario del Castello Aragonese . Durante la serata, che sarà aperta dal maestro Pino Carbone, si terranno anche due brevi esibizioni degli allievi che hanno partecipato al corso, un momento intervista con gli insegnanti e, infine, la consegna degli attestati rilasciati dalla Body Code System.