All’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone in programma due importanti manifestazioni: il mercatino di solidarietà e la partita di beach volley

Ritorna, giorno 30 maggio, all’IC “Vittorio Alfieri” plesso “Ernesto Codignola”, dopo due anni di pausa, a causa della pandemia, lo storico mercatino della solidarietà. L’evento inizierà alle ore 15:00 e si concluderà alle 18:30 e sarà allestito nel giardino della scuola.

Nel cortile si ritroveranno le famiglie dei giovani studenti per celebrare, insieme alle maestre, ai collaboratori, alla Dirigente e a quanti vorranno intervenire la ormai tradizionale ricorrenza della solidarietà, diventata, dopo molti anni, un gioioso appuntamento per tutta la comunità.

Gli studenti doneranno giochi e utensili. Ciascuno apporterà il suo contributo in ragione delle sue possibilità; ognuno certamente parteciperà alla riuscita della giornata in maniera diversa: chi adornando i muri esterni della scuola con cartelloni e festoni realizzati dai gruppi classe; chi sfoderando persuasività e parlantina per convincere i futuri acquirenti dei souvenir scolastici. Lo spirito della giornata è proprio racchiuso nella parola “partecipazione”.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’evento costituisce una consolidata tradizione dell’istituto. Gli alunni durante l’anno scolastico hanno interiorizzato e assimilato profondamente il concetto dell’importanza della generosità e dell’amicizia. È bene che i giovanissimi imparino presto il valore del denaro come risultato di scelte ponderate e risorsa da condividere con i più bisognosi. Vi aspettiamo all’evento.

Il secondo evento in scaletta sarà la partita di beach volley delle classi quinte dei plessi “Albani” e “Codignola” che si terrà giorno 31 maggio alle ore 15:00 presso EGO / Cafè via Cristoforo Colombo.

Al centro d’attenzione questa volta sarà lo sport come forma di aggregazione e di socializzazione a regalare momenti di divertimento e spensieratezza.