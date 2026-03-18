Laino Borgo celebra la Giornata Mondiale della Matematica

Racconti, immagini, canzoni e piccoli esperimenti per rivedere i concetti di base e fondamentali e per un approccio piacevole e ragionato con la Matematica. Così Laino Borgo ha celebrato il Pi Greco Day, la ricorrenza internazionale istituita nel 1988 dal fisico Larry Shaw e che il comune della Valle del Mercure non ha voluto mancare di vivere coinvolgendo, in uno spettacolo di circa 2 ore, un curioso e folto pubblico composto da persone di ogni età e ceto sociale da 6 ad 80 anni.

Nei locali della Biblioteca comunale “Biagio Longo” si è svolto lo spettacolo animato da Tommaso Ferrari e Giuseppe Lo Polito che hanno esposto una serie di argomenti sul tema dei numeri mediante un format opportunamente predisposto e verificato da oltre 15 anni. Il “racconto – canzone” ha alternato momenti della durata di non più di otto minuti, tempo necessario di un raggio di luce per raggiungere la Terra dal Sole ed anche tempo massimo di sopportazione del pubblico per seguire un argomento in maniera sensata ed esaustiva.

L’ingegnere Ferrari ha percorso attraverso racconti ed esperimenti tutta la storia della numerazione proponendo nella parte finale delle bellissime immagini su Natura, Arte, Architettura, Corpo Umano tutte legate alla serie di Fibonacci. E’ stato anche approfondita l’importanza che ha avuto lo studio e la conoscenza rigorosa della Matematica nel corso dei secoli per favorire il progresso nei vari settori vitali dell’Umanità.

Il professore Lo Polito attraverso canzoni e brani ha incantato i presenti con canti collegati alla numerazione rendendo piacevole l’approccio alla Matematica in maniera rivoluzionaria rispetto alla rigidità degli argomenti trattati nelle aule scolastiche.

Due ore di svago e apprendimento vissuti alla presenza della delegata all’Istruzione del Comune di Laino Borgo Gina Calvosa e della Responsabile della Biblioteca Maria Teresa Armentano. «Ogni occasione è utile per fare socialità ma anche cultura – ha dichiarato il sindaco Mariangelina Russo – Vedere tanti concittadini partecipare con entusiasmo e attenzione a questo momento, ed essere tra l’altro l’unico ente pubblico in Calabria ad aver organizzato la celebrazione del Pi Greco Day, ci ha fatto piacere e ci sprona a continuare a unire cultura e aggregazione nel segno di una partecipata attenzione dei nostri concittadini».