X-Pitch, all’Unical il primo degli appuntamenti dedicati alle startup calabresi

Domani, mercoledì 18 marzo, all’Unical prende il via il primo degli appuntamenti di X-Pitch, l’iniziativa che mette in dialogo le startup calabresi con investitori e professionisti del settore. Al Centro Congressi – University Club, le imprese già sostenute dalla Regione presenteranno i loro progetti a Intesa Sanpaolo, Nextalia e Bcc Mediocrati, in una giornata pensata per creare connessioni concrete e nuove opportunità di crescita.

L’evento si aprirà con un videomessaggio del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi a Strasburgo per condividere visioni e prospettive sul sostegno all’imprenditorialità giovanile. Seguiranno gli interventi del Rettore Gianluigi Greco, del Presidente Roberto Occhiuto e del Presidente de L’orodicalabria Ernesto Magorno. In apertura saranno premiati anche i giovani di CareViva, in partenza per uno stage in Silicon Valley, mentre la chiusura sarà affidata a una lezione di marketing di Giuseppe Stigliano.

X-Pitch nasce per favorire l’incontro tra giovani imprese innovative, investitori e mondo accademico, rafforzando l’ecosistema dell’innovazione in Calabria. Domani si apre un percorso che continuerà nelle università di Catanzaro e Reggio Calabria.