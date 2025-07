“Spose, un Secolo di Eleganza” a Mirto

Giovedì 31 luglio alle ore 21.00, la splendida Piazza del Duomo di Mirto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per “Spose, un Secolo di Eleganza”, un evento che non sarà solo una sfilata, ma un autentico racconto di tradizioni, emozioni e cultura.

Promosso dal Comune di Mirto, presieduto dal Sindaco Maurizio Zingales e con il sostegno dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l’evento offrirà al pubblico un suggestivo viaggio nella storia dell’abito da sposa in Sicilia attraverso le preziose collezioni custodite nel Museo del Costume e della Moda Siciliana nel Palazzo Cupane di Mirto.

In scena ci saranno abiti che parlano di epoche, di storie d’amore e di famiglie, dal primo Novecento fino agli anni Settanta, con un emozionante focus su un abito di Piana degli Albanesi risalente a prima dell’800, ancora mai presentato e testimone della tradizione arbëreshe.

In particolare, il pubblico potrà ammirare gli abiti popolari che un tempo non erano solo bianchi, ma anche colorati, realizzati dalle più importanti sartorie siciliane per le famiglie dell’isola, a testimonianza di un patrimonio artigianale e culturale che ancora oggi incanta.

Un momento speciale sarà dedicato alle creazioni da sposa della celebre Mimma Ferraro, conosciuta come “A Madama”, stilista nata a Vittoria, in provincia di Ragusa, ma messinese d’adozione. Considerata una vera pioniera dell’alta moda in Sicilia, Mimma Ferraro intrattenne contatti con icone internazionali dello stile come Coco Chanel, Balenciaga e Dior, e fu amatissima dalla borghesia del tempo per la raffinatezza delle sue creazioni.

Il gran finale celebrerà le grandi firme che segnarono l’ascesa delle case di moda negli anni Settanta, rivoluzionando i gusti delle spose e aprendo la strada a un nuovo concept di “eleganza in white“.

La serata sarà presentata dalla giornalista Patrizia Casale e coordinata dall’architetto Giuseppe Miraudo, direttore del Museo, che da anni si dedica con passione a un’opera culturale preziosa, consentendo al Palazzo Cupane di Mirto di acquisire alcune tra le collezioni più rappresentative della moda italiana.

Ospite della serata sarà la cantante Alessia Di Bella, voce dei Match Music, che insieme ad una band ha anche aperto in Sicilia alcuni concerti di Riccardo Fogli, Ricchi e Poveri ed ha cantato con Ricki Portera, chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla, ed è stata ospite degli spettacoli di Salvo La Rosa con Giuseppe Castiglia, Toti e Totino ed altri artisti comici.

“Spose, un Secolo di Eleganza” si preannuncia come un evento unico, capace di emozionare e far rivivere la storia e l’identità della nostra terra attraverso l’abito più iconico nella vita di ogni donna: l’abito da sposa!