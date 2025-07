San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro presenta Estate Florense 2025: “Cultura, musica e natura per far crescere il turismo e la qualità dell’offerta”

Un’estate lunga due mesi, che attraversa luoghi, generazioni e linguaggi. Questa è la trama di Estate Florense 2025, il cartellone promosso dal Comune di San Giovanni in Fiore per animare da luglio a settembre il centro urbano e Lorica, “La perla della Sila”, con oltre 100 eventi tra concerti, teatro, mostre, laboratori, sport e gastronomia.

Punto di forza del programma è l’equilibrio tra tradizione e contemporaneità, con nomi di richiamo nazionale e spazio alle eccellenze locali. Lo scorso 19 luglio, all’interno del programma, si è esibito il leggendario Grupo Compay Segundo, famosissimo nel mondo e legato al film di Wim Wenders Buena Vista Social Club. Tra gli appuntamenti più attesi dell’Estate Florense 2025 spiccano il concerto della Bandabardò (20 agosto), l’esibizione dei Santo California (8 agosto), lo spettacolo della Musicanten-Franco Battiato tribute band (18 agosto), il live dei Sabatum Quartet (19 agosto) e l’energia rock di Heroes and Monsters, supergruppo con Todd Kerns, Will Hunt e Stef Burns (6 agosto). A Silvia Salemi il compito di accendere il palco di via Roma il 4 agosto, mentre il 12 agosto sarà la volta della band Imama con Cristian Bitonti, nel concerto per il 38° anniversario dello storico bar Arnold’s.

Numerosi gli eventi per famiglie e bambini: i laboratori “Hakuna Matata”, il “Circo dei Fiori”, gli spettacoli di magia e burattini, la “Notte Bianca” con Taranta Disco Dance del 10 agosto. In quella stessa serata, alle ore 21.30 nella centralissima via Roma, è previsto un momento di confronto pubblico molto atteso: l’intervista alla sindaca Rosaria Succurro, che risponderà alle domande dei giornalisti illustrando i risultati dell’amministrazione comunale e i progetti in corso e futuri. Sarà un’occasione per fare il punto su una stagione di governo caratterizzata da interventi strutturali, investimenti e programmazione continui.

Altrettanto ricca l’offerta culturale: mostre come Comics Food e El alma del árbol, residenze artistiche di street art e musica, presentazioni letterarie, rassegne cinematografiche e incontri tematici, come quello su Gioacchino da Fiore. Tra gli eventi simbolici di questa estate, va sottolineata l’inaugurazione, fissata il 5 agosto alle ore 21.30, della nuova veste della storica Abbazia Florense dopo un completo intervento di restauro, consolidamento e valorizzazione. L’edificio, tra i più importanti del patrimonio religioso e monumentale del Sud Italia, viene impreziosito da un nuovo impianto di illuminazione architettonica, pensato per accentuare la monumentalità e il valore storico-artistico del complesso badiale. Il 7 agosto sarà invece inaugurata la Cittadella dello Sport, esempio di rigenerazione urbanistica di una periferia e polo per la pratica sportiva e agonistica in un’area tradizionalmente utilizzata per gli allenamenti e l’attività fisica.

Non mancano le rievocazioni storiche e le iniziative dedicate agli emigranti, ai prodotti tipici, alle arti di strada, alla danza e alla ceramica. A Lorica, coprotagonista dell’estate silana, si svolgeranno la storica rassegna Sotto i cieli del Parco, i concerti della Stagione concertistica al Park Hotel 108, il campus musicale Suzuki e numerosi eventi immersi nella natura.

“Abbiamo concepito un’estate in grado di coniugare le energie di un’intera comunità, di valorizzare i nostri talenti, i nostri luoghi, le relazioni culturali e il turismo”, spiega la sindaca Rosaria Succurro, che sottolinea: “San Giovanni in Fiore e Lorica diventano, ancora una volta, un grande palcoscenico di bellezza e partecipazione, dove la cultura è parte viva dello sviluppo locale e dell’identità dei nostri territori. Siamo nel cuore della Sila, in un territorio che racchiude un patrimonio ambientale e storico straordinario. Con Estate Florense 2025, offriamo perciò esperienze autentiche e inclusive e miglioriamo l’attrattività e la qualità – conclude – della nostra accoglienza”.