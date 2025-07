Festival delle Invasioni, Appuntamenti di domenica 27 luglio

Prosegue la XXVII edizione del Festival delle Invasioni di Cosenza. Domenica 27 luglio la musica sarà protagonista del vortice urbano che dal 21 luglio sta attraversando il cuore antico e pulsante della città dei Bruzi. Grande attesa per l’arrivo di SAMUEL –che torna sulla scena da solista con un nuovo album, uscito il 27 giugno 2025. “Maree”, attraversa diversi generi, dal pop al cantautorato, fino alla techno. Un’elettronica d’autore pensata per far ballare e riflettere. Samuel è autore, compositore, co-fondatore e cantante dei Subsonica, con cui ha pubblicato dieci album originali (il prossimo attualmente in lavorazione) e calcato i palchi più importanti di Italia e Europa. Nel corso della sua carriera ha dato vita ai Motel Connection, firmando anche colonne sonore e fondando due etichette di musica techno. Nel 2017 ha debuttato da solista con l’album “Il codice della bellezza”, seguito da “Brigata Bianca” (2021) e da un’intensa attività live. Ha collaborato con artisti come Franco Battiato, Bluvertigo, Jovanotti, Patty Pravo e Manuel Magnelli. Stasera, alle ore 22.00, salirà sul palco di Invasioni. Le luci di Rendano Arena si accenderanno alle ore 21.00 con gli “Sliding Doors”, una band tutta calabrese che si contraddistingue per il suo stile Alternative melodic Metal – Gothic metal. A seguire, la cantautrice, compositrice e producer ELASI, dallo stile impregnato di viaggi in giro per mondi reali e immaginari. Con una formazione di chitarra classica e di produzione oltreoceano, ELASI, nella sua musica fa esplodere stroboscopiche matrioske di stili, metropoli di sintetizzatori sfavillanti, ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi. Da mezzanotte dj set in Villa Vecchia.

“Echi di libertà: i Fratelli Bandiera e la fiamma del Risorgimento”, il Walking tour, a cura di Paola Morano, previsto domenica 27 luglio, alle ore 17.30, è stato rinviato a mercoledì 30 luglio, ore 17.45, con partenza da Palazzo Arnone.

Tutti gli eventi sono gratuiti. La storica manifestazione del Comune di Cosenza è candidata all’avviso “Eventi straordinari: la Calabria che incanta”, finanziato con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3 della Regione Calabria – Dipartimento Turismo – Settore attrattività dell’offerta turistica-spettacoli-eventi a rilevanza turistica e culturale”