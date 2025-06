Cosenza: domani sul Terrazzo Pellegrini la presentazione del volume “Battaglie di libertà” di Saverio Zavettieri

Tutto sarà, tranne una giornata di amarcord e nostalgiche rivendicazioni. E nemmeno una riunione di “irriducibili” della prima Repubblica, desiderosi di dispensare urbi et orbi pillole di ricordi riferiti ai loro momenti migliori, rispetto ai quali pure oggi nel Paese si coglie una generale riconsiderazione positiva. Molto più semplicemente, la presentazione domani 23 giugno, alle ore 18, sul Terrazzo Pellegrini del libro-intervista Battaglie di Libertà tra politica, istituzioni e lotte sociali, scritto a quattro mani dall’ex parlamentare socialista Saverio Zavettieri e dal giornalista Francesco Kostner, costituirà un’occasione per riportare al centro dell’attenzione l’importanza della politica. La sua capacità di trovare soluzioni ai problemi, quando può contare su interpreti o protagonisti di spessore; o, al contrario, di segnare il passo, tra incertezze e difficoltà, quando gli attori sulla scena dimostrano di non possedere le caratteristiche necessarie per bene operare.

Certamente, gli ospiti che – coordinati dalla giornalista Antonella Grippo, apprezzata conduttrice della trasmissione “Perfidia” e punta di diamante dell’informazione politica della emittente LaC – si ritroveranno a discutere del libro, hanno tutte le caratteristiche per assicurare un confronto vivace e ricco di spunti interessanti.

Sono: il sindaco di Cosenza, Franz Caruso; l’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo; l’avvocato e storico militante radicale Enzo Paolini; e Claudio Signorile, già Ministro e parlamentare socialista.