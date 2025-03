Cosenza, presentata a Palazzo dei Bruzi l’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe: torna “San Giuseppe rock”, appendice musicale dell’evento fieristico

Torna dal 15 al 19 marzo la Fiera di San Giuseppe, uno dei momenti più attesi della comunità cosentina, ma anche da tutti coloro che la visitano, provenienti dall’intero territorio provinciale e da tutta la regione, con tutto il patrimonio che la sua storia racconta e tramanda. Questa mattina l’edizione 2025 è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia. Quella di quest’anno è la quarta edizione della Fiera di San Giuseppe che il Sindaco Franz Caruso inaugurerà sabato 15 marzo, alle ore 11,00, all’inizio del percorso fieristico, con gli espositori dislocati lungo il viale Giacomo Mancini, a partire dalla sopraelevata (via Padre Giglio) e fino al Parco “Nicholas Green”. “Sono orgoglioso – ha detto Franz Caruso durante la conferenza stampa – di quello che abbiamo fatto nelle edizioni precedenti, ma credo che questa sarà un’edizione più ricca rispetto a quelle che l’hanno preceduta. E’ un appuntamento millenario – ha aggiunto Franz Caruso- la cui storia risale al 1234, quando la Fiera fu istituita da Federico II di Svevia per agevolare gli scambi commerciali in alcune città del Sud che si affacciavano verso l’Oriente”. Il format è quello che si è riproposto nel corso dei secoli, con quelle modifiche ed evoluzioni che sono arrivate sino a noi. Il Sindaco ha poi ricordato la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, de “La Fiera dello Stupor Mundi-Alla corte di Federico II di Svevia”, la teatralizzazione in strada, nei luoghi dell’esposizione fieristica, che richiama le origini della Fiera risalenti a quasi ottocento anni fa. Alle spalle del Sindaco non a caso sono comparsi, durante l’incontro con la stampa, i figuranti (una damigella e due falconieri) dell’Associazione “La Città del Sole” Tommaso Campanella, che, diretti da William Gatto, riproporranno la mattina di sabato 15 marzo, subito dopo l’inaugurazione, la rievocazione storica del momento cruciale della lettura, da parte dell’Imperatore Federico II di Svevia, “Stupor mundi” , della bolla con la quale nel 1234 venne istituita la Fiera e, subito dopo, il corteo storico lungo il percorso fieristico. L’edizione di quest’anno ospiterà nuovamente i Giganti di Varapodio, per due giorni, sabato 15 marzo, dalle ore 15,00 in poi, e lunedì 17 marzo, sempre dalle ore 15,00. Mercoledì 19 sarà la volta dell’Invasione di musica popolare (ore 15,00) a cura di “Cuore Etnico” con i “Tamburelli in fiera” di Roberto Bozzo. Il Sindaco Franz Caruso ha, inoltre, ricordato la possibilità di visitare il Museo dei Brettii e degli Enotri a prezzo ridotto fino al 18 marzo e gratuitamente nella giornata clou del 19 marzo. Molto particolare l’attenzione che l’Amministrazione comunale ha voluto riservare alle persone con disabilità che venerdì 21 marzo potranno accedere per tutto il giorno gratuitamente alle attrazioni del lunapark allestito all’interno della Fiera. “Un’attenzione – ha precisato a questo proposito il Sindaco Franz Caruso – che noi vogliamo sempre riservare a coloro che rappresentano la parte più fragile della nostra città e che vogliamo rendere più partecipe e integrata nelle attività che svolgiamo e che si organizzano”. Quindi il Sindaco si è voluto soffermare sulla ripresa, a distanza di molti anni, della rassegna musicale “San Giuseppe Rock”. “Quest’anno – ha spiegato – nel solco di una tradizione che guarda anche alle giovani generazioni, abbiamo cercato di rendere la Fiera ancora più attrattiva, riproponendo, dopo diversi anni, “San Giuseppe Rock”, una importante appendice musicale dell’evento fieristico (venerdì 21 e sabato 22 marzo) le cui origini risalgono al 1998 e che fu una felice intuizione di Franco Dionesalvi, a quel tempo assessore alla cultura dell’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Mancini. Con i concerti di San Giuseppe Rock che si snoderà tra il mercato dell’Arenella e Piazza Spirito Santo, dove sono dislocate le esibizioni musicali, si riporta un pezzo di Fiera nel nostro bellissimo centro storico, dove la Fiera è nata, ma dove non è più possibile organizzarla per motivi di sicurezza. Lo faremo garantendo un prolungamento dell’evento fieristico, allestendo una piccola area di artigiani locali che esporranno proprio all’Arenella la loro mercanzia”. L’evento clou della ripresa di San Giuseppe Rock sarà, sabato 22 marzo, in Piazza Spirito Santo, il concerto dei “Modena City Ramblers” (ore 21,00), preceduto dal live di “Marley Session Experience” (ore 20,00) e seguito, alle 23,00, da un Dj set. Il giorno prima (venerdì 21 marzo) San Giuseppe Rock si aprirà, alle 20,00, con il Dj set, cui seguirà, alle 21,00, il concerto di “‘O Zulu Sound System Live set” e, alle 22,00, da “Godugong and band”. Chiusura della serata di venerdì con, alle 23,00, “Alia & Spk Down to the Deep live set”. “Una Fiera di San Giuseppe – ha concluso il Sindaco -che guarda oltre e che vuole offrire sempre di più agli spettatori e ai partecipanti tante occasioni di svago. Sono certo che anche quest’anno i visitatori saranno sempre più numerosi, a beneficio, naturalmente, anche delle attività commerciali”.

L’Assessore Massimiliano Battaglia si è, infine, soffermato sulla diversità di vedute dei giorni scorsi con alcuni commercianti per lo spostamento della location per i venditori di vimini e terrecotte. “Capisco perfettamente la preoccupazione di quei venditori che da tanti anni partecipano alla fiera, i veterani dell’esposizione fieristica. Mi sono confrontato con loro per trovare un punto di accordo. E’ evidente – ha spiegato ancora Battaglia – che le novità sono sempre portatrici di qualche preoccupazione, ma mi sento di sottoscrivere già da adesso che il prossimo anno le stesse persone faranno a gara per vedersi assegnato il posteggio nella nuova location (la parte posteriore dei Due Fiumi, più prossima a Corso Mazzini) che per noi è una sorta di “salotto buono” della Fiera anche proprio per la sua collocazione più centrale. Lo abbiamo fatto anche e soprattutto per ottimizzare le spese dell’Amministrazione in relazione alle prescrizioni sulla sicurezza”.