Il 30 agosto presentazione del libro “Il cammino di una comunità cristiana: storia della Parrocchia San Giuseppe di Sibari”

È fissata per venerdì 30 agosto prossimo alle ore 21.00, presso la chiesa “Madonna di Fatima” di Marina di Sibari, la presentazione del libro sulla storia della comunità parrocchiale di Sibari, che quest’anno sta celebrando il primo centenario della Dedicazione della chiesa di San Giuseppe. Il volume, redatto dal giovane sibarita Amerigo Simone, non ha solo lo scopo di raccontare delle tante iniziative intraprese dalla parrocchia dal lontano 1925, ma soprattutto quello di ridestare, salvandoli dall’ingrata polvere del tempo, i volti di uomini e di donne che, pur provenendo da contesti geografici e ideologici diversi, hanno creduto nel sogno di riportare la Civiltà in un luogo che mantiene intatto il fascino e la luce della Magna Grecia.

All’evento saranno presenti, oltre all’Autore, S.E. Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e Vice Presidente della CEI, il Sindaco di Cassano Allo Ionio, Giovanni Papasso, il parroco delle parrocchie di San Giuseppe e di San Raffaele Arcangelo, don Pietro Groccia, l’editore dott. Giovanni Spedicati, il prof. Giuseppe Ferraro, lo storico dell’arte Ludovico Noia e il giornalista Gianluca Marsullo.