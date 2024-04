Amministrative 2024 Montalto Uffugo (CS): si riuniscono gruppi e liste

Il giorno 10/04/2024 si sono riuniti i rappresentanti della società civile Montaltese, Alfredo Muto referente della lista “Radici e Futuro”, Gianfranco Sciammarella referente della “lista Cambiamento” e Osvaldo Piacentini (già candidato al Consiglio regionale ottenendo oltre 1200 preferenze) referente della lista “Promozione Montalto”, nonché diverse associazioni e movimenti politico-culturale operanti sul territorio Comunale ed intercomunale a sostegno delle suddette liste con l’inserimento in esse di propri rappresentanti e più specificatamente con il sostegno dei signori Dario Esposito per il movimento “Risorgimento per Montalto”, Francesco Cosenza per l’Associazione “Rinascimento Montaltese”, Gianluca Chiappetta per il movimento politico culturale “Primavera Montaltese”, Francesco Ripa Daniele per “l’ATC (Associazione per la tutela ed i diritti dei cittadini) Aloe Luigi per “L’ASD Pallavolo Taverna” e Saullo Michele per l’Associazione “Raggi di Sole Onlus”.

In perfetta coerenza con l’espressa volontà di contribuire a formare un aggregazione politico-amministrativa trasparente, ovvero di essere pronti a partecipare attivamente all’elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del consiglio comunale di Montalto Uffugo e sentiti, dopo vari incontri e riunioni da un lato con numerosi cittadini e dall’altro con le aziende, imprenditori, associazioni sportive e culturali come già detto di tutto il territorio Montaltese, soprattutto della categoria del comparto dell’agricoltura, quest’ultimo curato e sentito con particolare attenzione direttamente dal Dr. Osvaldo Piacentini Presidente commissione agricoltura ordine Commercialisti Cosenza, nonché consigliere regionale Copagri Calabria, si sono stilate le linee programmatiche e gli indirizzi generali di governo.

Pertanto gli incontri promossi dai suddetti referenti, tenutesi nel corso degli ultimissimi giorni, anche dai referenti e portavoce dei singoli gruppi e liste, in relazione ai nuovi obiettivi per una città sicura, legale e sostenibile, hanno trovato la perfetta sintesi nel candidato a Sindaco più giovane dr. Biagio Faragalli il quale grazie ad un comportamento inclusivo nei fatti e garante dell’azione di Governo che si intende produrre in caso di auspicata vittoria e fiero della fiducia manifestata ringrazia e accetta di portare avanti un progetto politico di lungo periodo per la sua concreta attuazione, al fine di risollevare le sorti della nostra Montalto dandogli il ruolo che merita nell’area Urbana e della media valle del Crati.

Rimanendo aperti al confronto, soprattutto ad accogliere richieste e/o proposte da parte della cittadinanza, auguriamo alla nostra città il miglior governo di sempre.