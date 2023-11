Il 27 novembre a Spezzano Albanese la Fidapa discute di violenza sulle donne

Lunedì 27 Novembre presso l’aula magna del Liceo Scientifico V. Bachelet di Spezzano Albanese, si terrà un convegno organizzato dalla Fidapa, sezione di Spezzano Albanese, sul contrasto alla violenza contro le donne. Il convegno vuole essere una ferma denuncia sugli atti di violenza che, sempre più subdoli vengono perpetrati contro le donne o comunque, si consumano all’interno della coppia. La Presidente della Fidapa, Dott.ssa Angela Guida, sostiene che, proprio all’interno della coppia, dove gli affetti sono più forti, possono emergere sofferenze più intense.

I dati statistici sono allarmanti, la cronaca registra casi e modalità sempre più esasperate come il caso di Giulia Cecchettin che ha lasciato tutti sbigottiti e nell’ angoscia di non trovare possibili soluzioni. Certo è che non si può rimanere inermi, bisogna fermare questa mattanza. Servono interventi strutturali, servono nuovi linguaggi e un approccio culturale che, partendo dalla famiglia deve transitare attraverso la scuola sino a coinvolgere la società tutta. L’uomo sta dimostrando di non saper gestire i propri limiti, di non saper metabolizzare gli abbandoni, le separazioni perché, non ha una prospettiva di futuro. Non conosce più il valore dell’alternativa, cade in una sorte di narcisismo patologico che lo porta a compiere atti inconsulti, a volte ad annientare persino i propri figli.

La sezione Fidapa di Spezzano Albanese attraverso il convegno, vuole tentare il coinvolgimento di tutte le Fidape, delle socie psicologhe, criminologhe, educatrici, giuriste a formulare una proposta di legge che individui figure altamente specialistiche per contrastare il fenomeno. Il convegno vede la presenza di relatori di alto profilo come la professoressa Anna Scola, vicepreside del citato liceo, la psicoterapeuta Mariangela Martirani e l’avvocato Margherita Corrieri del foro di Cosenza. Protagonisti della serata saranno gli studenti del locale Liceo V. Bachelet reali destinatari di un improvvisato laboratorio espressivo attinente al tema da trattare.”