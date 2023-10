Perfettamente riuscito l’evento di “San Francesco di Paola e i 3 Fichi”: i miracoli del Santo a Corigliano Calabro

E’ stato davvero un grande successo “San Francesco da Paola e i 3 Fichi. I miracoli del Santo a Corigliano Calabro” evento presentato dall’Associazione Culturale Ri-Bellezza in collaborazione con il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP tenutosi sabato il 30 settembre nel centro storico di Corigliano e che ha visto il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Calabria.

Una prima edizione che ha avuto come obiettivo quello di ricordare il taumaturgo e il suo legame con la cittadina e far rivivere il quartiere con uno spirito di fede e di aggregazione. Chiamato dai duchi di San Severino come taumaturgo, San Francesco da Paola dimorò a Corigliano per ben 2 anni vivendo soprattutto tra il vico San Giacomo e l’annesso Romitorio dove decise di trasferirsi per rimanere vicino agli umili. E proprio qui a Corigliano compì anche molti miracoli. “San Francesco da Paola e i 3 Fichi. I miracoli del Santo a Corigliano Calabro” è stato un evento che ha unito sacro e profano: teatro, pittura, musica, cibo, e storia senza dimenticare i fichi protagonisti di uno dei miracoli di San Francesco e che hanno fatto da filo conduttore nei percorsi culinari e per i tanti stand presenti.

Una nutrita partecipazione di pubblico ha riempito i vicoli che circondano il Romitorio di San Francesciello e Vico San Giacomo facendo vivere emozioni davvero uniche. Ottimo risultato espresso anche dall’associazione Ri-bellezza che tanto si è spesa per la manifestazione e il centro storico e che ha già diversi progetti in cantiere per continuare il proprio lavoro di valorizzazione del centro Storico di Corigliano. Soddisfatto anche il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP per l’interesse suscitato dalla sua presenza e dal prodotto stesso, che ingrediente principale di tutte le pietanze servite durante la manifestazione, tra ricette più tradizionali e rivisitazioni moderne.

Grandissimo interesse hanno suscitato, anche le rappresentazioni teatrali itineranti dei miracoli che il Santo compì a Corigliano a cura della compagnia teatrale Associazione culturale Maschera E Volto e che hanno fatto davvero rivivere i vicoli trasportando il copioso pubblico nel tempo. Ad animare la serata anche le performance musicali a cura dei maestri Pio Antonio Santella e Francesco Verardi.

Di notevole pregio i quadri su tavola posti nei vicoli del centro storico realizzati per l’occasione da artisti locali che hanno voluto così donare non solo un contributo all’evento ma anche un elemento in più di riqualificazione al quartiere stesso.