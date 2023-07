Nella Chiesa della Presentazione del Signore di Lauropoli avviati i lavori di restauro architettonico dei prospetti esterni e del campanile

Da alcuni mesi sulla sommità del campanile della chiesa della Presentazione del Signore di Lauropoli, in corso Laura Serra, sventola la bandiera dello Stato Città del Vaticano, in quanto sono stati avviati i lavori del restauro architettonico dei prospetti esterni e del campanile.

Il progettista e direttore dei lavori è l’architetto Umberto Celico, il responsabile del procedimento-RUP il geometra Antonio Di Cicco dell’Ufficio tecnico diocesano, mentre coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori è l’ingegner Mario Innocenzo Rummolo; direttore tecnico di cantiere è Giuseppe Rago, responsabile per la sicurezza Salvatore Celeste, e l’impresa appaltatrice è la società Rago costruzioni s.r.l.s., di Lauropoli.

Al parroco don Alessio De Stefano si deve la decisione di procedere al restauro architettonico dell’edifico di culto e farsene carico -per la parte finanziaria- presso gli uffici della diocesi cassanese e degli Uffici vaticani.

“Da un approfondito esame dello stato dei luoghi e del tempio eseguito dai tecnici,

-si legge nella relazione tecnica- è emerso un “cattivo stato di conservazione delle facciate del tempio con evidenti distaccamenti dell’intonaco e lesioni superficiali dovute alle infiltrazioni provenienti da un sistema di raccolta delle acque piovane non efficiente e infiltrazioni di risalita sulle superfici perimetrali della chiesa. Il Campanile richiede un intervento immediato di restauro per preservare gli elementi architettonici di pregio che le intemperie e la muffa hanno messo in pericolo: ciò comporta senz’altro motivo di pericolo per i frequentatori della Chiesa”.

“Le conclusioni della fase conoscitiva dello stato dei luoghi hanno fatto emergere uno

stato di fatto consistente in una Chiesa che presenta delle criticità dovute ad una assenza di manutenzione da più tempo e per il quale urge intervenire”.

Intanto, quali sono gli interventi più urgenti progettati in questa fase dei lavori in corso di esecuzione?

Gli interventi progettati – da quanto si apprende dalla relazione dell’architetto Umberto Cèlico, che ne è anche direttore dei lavori- sono: la manutenzione e il rifacimento del manto di copertura navate centrale e laterali; la rimozione vecchio manto di copertura e rifacimento con eventuale sostituzione di coppi rotti con messa in opera sistema di impermeabilizzazione; la manutenzione e rifacimento del manto di copertura del campanile con la messa in opera di una copertura in rame; la manutenzione e rifacimento cornicione perimetrale della Chiesa con sistemazione a coda di rondine doppia; la rimozione delle vecchie grondaie con pluviali e nuovo montaggio in rame; la rimozione vecchi infissi e montaggio nuovi infissi in legno e ferro battuto; il rifacimento della porta principale della facciata che dà su corso Serra ed infine il rifacimento delle scalinate esterne con ringhiere in ferro battuto.