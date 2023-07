“La Baia della Magna Graecia. Prospettive per una nuova visione di territorio”, doppia presentazione del libro: appuntamenti a Corigliano-Rossano e Crotone

In uscita il libro “La Baia della Magna Graecia. Prospettive per una nuova visione di territorio” (Informazione&Comunicazione, 2023), scritto da Domenico Mazza con introduzione storica di Gianluca Facente e premessa di Matteo Lauria.

Un concept progettuale che in soli quattro anni è diventata un’idea editoriale. Argomenti quelli dell’amalgama amministrativa affrontati già dal 2003 dall’Autore nel suo processo di formazione universitaria. Poi, nel 2019, il lancio del Comitato, un progetto che prevedesse la creazione di un nuovo ente d’Area Vasta, a saldo zero per lo stato, mettendo insieme, da una parte, una realtà appena uscita da un processo di fusione ancora carente di una sua dimensione, dall’altra, un capoluogo di provincia notoriamente in difficoltà su diversi punti. Da lì, poi, lo sviluppo di una visione più ampia che comprendesse l’intera Baia, il golfo di Taranto, su cui ricade l’analisi completa del lavoro in questione.

Un rinnovato approccio alle questioni sociali ed economiche del territorio, destinato a cambiare le aspettative e l’orizzonte di crescita di un’area dalle innate potenzialità, ma spesso dimenticata: l’Arco Jonico.

In questi quattro anni, molto è stato fatto, e il consenso degli Amministratori e della Popolazione è arrivato. È giunto il momento di fare il punto e capire ora quale direzione intraprendere.

Il progetto editoriale, realizzato con il contributo di partners commerciali (Centro Ottico Pugliese, Relais il Mulino e Eat Rock Cafè), sarà presentato in contemporanea nelle due Città di riferimento in cui è gemmata l’idea progettuale:

CORIGLIANO-ROSSANO venerdì 21 luglio a partire dalle ore 18.30 nello scenario del Lungomare Sant’Angelo presso il locale UMAMI concept food&drinks.

CROTONE lunedì 24 luglio dalle ore 18.00 nella Sala del Consiglio comunale.

Gli eventi patrocinati dalle Amministrazioni comunali di Corigliano-Rossano e Crotone vedranno i saluti istituzionali dei rispettivi Amministratori, Flavio Stasi e Vincenzo Voce, quindi dell’Assessore alla cultura della città pitagorica, Nicola Corigliano. A relazionare sul tema sarà la già parlamentare alla repubblica, Elisabetta Barbuto. Ancora, gli interventi dello scrittore Gianluca Facente e del direttore di Informazione&Comunicazione, Matteo Lauria. A moderare gli appuntamenti sarà Erminia Madeo, redattrice dell’opera. Sarà presente l’Autore.

Sono state invitate a presenziare ai due momenti di presentazione tutte le Rappresentanze politiche nazionali, regionali e locali.

A margine degli interventi, sarà aperto un dibattito con l’uditorio.