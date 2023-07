San Lorenzo Bellizzi (CS,) Borgo Ospitale: presentato il programma degli eventi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino

La Via del Pollino Orientale conduce a San Lorenzo Bellizzi, Borgo Ospitale riconosciuto tra i Borghi Autentici, la cui comunità ha fatto della propria capacità di accogliere turisti, viandanti, culture e visioni, un elemento distintivo.

Incastonato all’interno del Parco Nazionale del Pollino, il borgo montano sceglie di raccontarsi con un’offerta turistica sostenibile e identitaria composta da paesaggi infiniti, valorizzazione dei luoghi e della loro storia, passione per la natura e rispetto per l’ambiente, amore per la cultura della Cultura, attenzione nelle proposte d’intrattenimento per tutte le fasce d’età, ed esaltazione del buon cibo ,legato alle tradizioni del territorio e assaporato ad un passo dal cielo, lì dove l’aria pura di montagna esalta ogni sapore.

In questa chiave d’intenti si inserisce il progetto La Via del Pollino Orientale – San Lorenzo Bellizzi Borgo ospitale, finanziato a valere sul fondo di sviluppo e coesione relativo all’avviso pubblico “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale” promosso dalla Regione Calabria.

L’attenzione e la lungimiranza dall’Amministrazione Comunale di San Lorenzo Bellizzi, guidata dal sindaco Antonio Cersosimo, ha permesso di intercettare un finanziamento su bando di circa 1.500.000 euro, destinato a due piani operativi: quello strutturale, che vedrà un’azione di intervento sulla ristrutturazione di diversi edifici nella zona del Borgo Antico, e quella immateriale, che trova forma in un ricco cartellone di appuntamenti, curato da Piano B, forte di tre festival, denso di sinergie, eventi, spettacoli e momenti di contaminazione culturale, sempre nella direzione in cui punta la bussola concettuale propria della visione di un Borgo Accogliente.

Il progetto La Via del Pollino Orientale – San Lorenzo Bellizzi Borgo ospitale si compone di tre diversi festival e di un percorso formativo

– L’Estate Sanlorenzana 2023, con i suoi classici e amati appuntamenti consolidati.

– Pensa Tour, spin-off di Pensa Tu, il festival della scienza che tanto successo ha riscosso.

– Exit – Deviazioni in Arte e Musica, che unirà Trekking, Teatro, Musica, Intrattenimento per bambini e Cinema!

Ospiti della ricca e densa offerta turistica e culturale estiva di San Lorenzo Bellizzi sono nomi del calibro di The Kolors, Giobbe Covatta, Uccio De Santis, Adriano Pappalardo, Fabio Curto, Santino Salvatore, i Sabatum Opera Symphony, Antonio Grosso e Ciccio Nucera.

Se l’Estate Sanlorenzana conferma gli storici appuntamenti culinari di alto livello quali San Lorenzo a Tavola e Saperi & Sapori, non mancano, oltre a grandi nomi già citati, momenti di intrattenimento musicale, incontri culturali, con un percorso che lega Pasolini e la sua arte alle antiche tradizioni musicali del territorio, e teatrali, con lo spettacolo Re Pipuzzu Fattu a Mani.

Il Pensa Tour (29/30 Luglio) presenterà un programma composto di vari appuntamenti legati alla scienza, alla curiosità, alla divulgazione, incluse escursioni e speech con ospiti speciali.

Dalle escursioni nelle timpe del territorio e alla Grotta di Pietra Sant’Angelo, fino all’osservazione del sole, con uno speciale telescopio solare, e della Luna, passando per gli incontri con divulgatori quali Willy Guasti (Zoosparkle) e l’etologa Lorenza Polistena e per le visite al locale Centro di ricerca speleo-archeologica.

Exit – Deviazioni in Arte e Musica (25/26 Agosto) in occasione di “Le notti belle a Bellizzi” condurrà chi vorrà visitare San Lorenzo Bellizzi in un viaggio dove passione per il territorio, arte e cultura si fondono: trekking urbano, teatro per famiglie, un delizioso spaghetto di mezzanotte, un workshop dedicato al cinema, degustazione nelle cantine del territorio, concerti, con la complicità del tramonto, spettacoli comici, sono solo alcuni degli elementi che compongono una due giorni fatta di eventi briosi e culturalmente stimolanti.

Non mancherà, nel contesto del progetto, un percorso dedicato alla formazione, finalizzato sia alla valorizzazione del territorio, sia alla creazione di nuovi sbocchi lavorativi che affondino le proprie radici rizomiche proprio nella conoscenza di una terra piena di bellezza sotto il profilo naturalistico.

A tal fine, nel contesto della progettualità, avrà luogo un corso intensivo finalizzato a permettere il conseguimento della qualifica di guida ambientale ed escursionistica, in collaborazione con AIGAEE.

Sempre nell’ambito della componente immateriale del progetto avrà la sua valenza l’azione di Borghi Autentici d’Italia, con un’attività finalizzata a realizzare una piattaforma integrata di strumenti che coinvolgono il territorio la fine di potenziare l’identità di San Lorenzo Bellizzi quale Borgo Ospitale, attraverso la formazione della propria comunità, che potenzierà così ancor più il proprio tratto caratteristico di comunità accogliente.



San Lorenzo Bellizzi si prepara per un’estate indimenticabile, forte di una ricchissima offerta attrattiva, turistica e culturale che lo rendono uno dei Borghi più accoglienti e ospitali dell’intera Calabria!

San Lorenzo Bellizzi – Borgo Ospitale è un progetto, organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B, che cura la realizzazione della parte immateriale nell’ambito di Culture tour: Arte e Mondo Rurale.

Il progetto è sviluppato in collaborazione Borghi Autentici D’Italia Pro Loco Pollino Orientale, I Ragazzi di San Lorenzo, Rete Cinema Calabria, Orizzonte degli eventi, AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali e Escursionistiche.