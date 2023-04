“La transizione ecologica in materia di rifiuti: i cantieri calabresi”: domani all’Unical l’incontro di Legambiente e Conai Calabria

Continuano gli incontri dal tema “La transizione ecologica in materia di rifiuti: i cantieri calabresi” organizzati da Legambiente Calabria, con il supporto di Conai e con la collaborazione degli atenei calabresi che hanno sposato l’iniziativa. Dopo il successo all’Umg di Catanzaro, sarà la volta dell’Unical che domani, 18 aprile, dalle ore 9,30, ospiterà l’evento nel Centro Congressi University Club.

L’iniziativa ha l’obiettivo di individuare, attraverso iniziative di supporto ai cittadini, alle aziende e alle istituzioni, proposte, indicazioni e soluzioni normative e tecnologiche che consentano l’incremento di una raccolta differenziata di qualità ed il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti in Calabria. Per farlo è necessario attivare circuiti virtuosi di economia circolare con un focus particolare sulle iniziative in atto per la transizione ecologica in materia di rifiuti. Da qui la necessità di Legambiente e Conai di offrire questa occasione attraverso tavoli di confronto fra tutti gli stakeholder, le Amministrazioni ed il mondo universitario.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Università della Calabria e del sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Ad aprire i lavori, Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria, che introdurrà i temi che saranno sviluppati nel corso dell’incontro moderato da Emilio Bianco, della Fondazione Legambiente Innovazione. Tra gli interventi: Massimo Migliori, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, UNICAL; Giuseppe Zanardi, Project Manager impianto di biodigestione Calabra Maceri; Sergio Capelli, Co-founder di Impactellers; Andrea Azzinnaro, Presidente Circolo Legambiente Serre Cosentine; Luigino Filice, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, UNICAL.

A seguire, la tavola rotonda con le relazioni di Maria Concetta Dragonetto, Referente Progetti Territoriali Speciali CONAI; Bruno Gualtieri, Commissario Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria; Pasquale Pace, Docente UNICAL ed Assessore all’Ambiente, Comune di Castrovillari; Maria Pia Funaro, Assessore all’ Ambiente e al Territorio, Comune di Cosenza. Le conclusioni sono affidate a Laura Brambilla, Responsabile Nazionale Comuni Ricicloni Legambiente.