Grande entusiasmo a Corigliano Rossano per l’iniziativa “Babbo Natale in moto”

È ormai giunta all’undicesima edizione e rappresenta un appuntamento atteso e imprescindibile per la comunità cittadina, dalle famiglie con bambini agli appassionati del mondo delle due ruote. Entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato, difatti, il ritorno, anche quest’anno, di “Babbo Natale in Moto”, pregevole iniziativa organizzata dal dinamico Motoclub “I Cavalieri di Corigliano Rossano”, presieduto da Mario Cosenza, con il prezioso supporto di associazioni socio-culturali e attività imprenditoriali e commerciali.

L’appuntamento ha avuto inizio questa mattina col raduno presso la sede dell’Associazione di promozione sociale, culturale e turistica “Unione è Forza”, in via Mediterraneo (vicino ufficio postale) di Schiavonea, presieduta da Fabio Pistoia, con colazione offerta dal Motoclub. Il tour dei Babbo Natale in moto ha previsto un programma ricco di tappe, con visite nei centri storici di ambedue le aree urbane della città.

Il merito di tutto ciò va ascritto al presidente del Motoclub, il vulcanico Mario Cosenza, persona sensibile e generosa, nonché a tutti i numerosi associati che costituiscono la grande e affiatata famiglia de “I Cavalieri di Corigliano Rossano”, cittadini operosi e di cuore che si prodigano per allietare la comunità con momenti spensierati e di crescita collettiva, e con i quali l’Associazione “Unione è Forza” è ben lieta di collaborare.