Corigliano-Rossano, convocato il Consiglio Comunale lunedì 12 dicembre alle 17:00

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 17.

Diciassette i punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Comunicazioni del Sindaco; Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Rocco Gammetta, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Madeo Rosellina e Olivo Adelina, prot. n°110908 del 02/11/2022, avente ad oggetto: “Quarto anniversario alluvione Fiume Crati, progetti futuri di messa in sicurezza”; Designazione componenti della Commissione Toponomastica e della numerazione civica; Approvazione Piano di rientro e Convenzione debito tariffa conferimento rifiuti al 31.12.2018; Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente – Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”; Modifica Regolamento di organizzazione accesso e fruizione del servizio di refezione scolastica per la scuola primaria, secondaria di primo grado e dell’infanzia; Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Rocco Gammetta, Cassano Antonio, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Baffa Costantino e Olivo Adelina, prot. n°106946 del 20/10/2022, avente ad oggetto: “Hub industriale Energetico Porto di CoriglianoRossano”; Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Madeo Rosellina e Olivo Adelina, prot. n°110906 del 02/11/2022, avente ad oggetto: “Sicurezza Pubblica Città Corigliano-Rossano”; Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro e Olivo Adelina, prot. n°120742 del 24/11/2022, avente ad oggetto: “Bilancio stagione turistica estiva 2022” e “Infrastrutture Ospedale Unico Città di CoriglianoRossano”;

11.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, prot. n°0106858 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Progetto S.P.O.T. spazi di partecipazione – orizzonti e tempo libero: Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ordinaria Parco “Fabiana Luzzi, Villa dei due Mari e Area Via Locri”;

12.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, prot. n°0106858 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 04/05/2022”;

13.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106956 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Ordinanza Sindacale n°66 del 29/04/2022”;

14.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106960 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Pubblica illuminazione area Urbana Corigliano: adempimenti contrattuali, adeguamento costi e implementazione punti luce”;

15.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, prot. n°0106963 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria Marina di Schiavonea: stato dei luoghi e organizzazione del servizio”;

16.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore con delega alla valorizzazione dei beni culturali Dott.ssa Alessia Alboresi, prot. n°0106967 del 20/10/2022 avente ad oggetto: “Salvaguardia e tutela del Castello Ducale: monitoraggi periodici e stato di conservazione”;

17.Interrogazione a risposta orale del Consigliere Scarcello Vincenzo al Sindaco e/o all’Assessore di riferimento, prot. n°0113858 del 09/11/2022 avente ad oggetto: “Schema accordo di collaborazione tra: Comune di Corigliano-Rossano e Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche Università della Calabria”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le 17 del 14 dicembre 2022. Sarà possibile seguire il consiglio comunale in streaming tramite il link

https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home