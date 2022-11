Officine di bellezza all’I.C. Falcone di Rende Quattromiglia: obiettivo, formare e ispirare gli alunni

Quando si sceglie di “essere insegnanti”, non lo si può fare che per passione e per il desiderio acquisito di coltivare e far coltivare bellezza: è un principio semplice eppure per nulla scontato; certamente è un principio che si persegue nel nostro Istituto attraverso eventi e attività che vogliono andare oltre le mura dell’aula scolastica e cercare di formare gli alunni dimostrando e ispirando modelli di conoscenza. Durante questo complesso inizio di anno scolastico, siamo partiti, per il primo giorno di scuola dalla lezione di Italo Calvino sulla “leggerezza”. Leggerezza che non è mai “superficialità”, anzi, è il contrario di essa, è la capacità di liberarsi di tutto ciò che è superfluo: è questo l’augurio con cui, noi insegnanti dell’IC “G. Falcone” di Rende-Quattromiglia abbiamo salutato i nostri alunni sperando che sia il modo con quale possano e sappiano affrontare gli studi e gli eventi del loro futuro. A proposito di leggerezza, in questa stessa occasione, come metafora poetica, un genitore è stato coinvolto nella lettura di “Alla luna” di Giacomo Leopardi e alcuni alunni hanno letto riflessioni ispirate a quest’idillio.

Continuiamo a seguire il fil rouge del tema lunare: la luna e le costellazioni sono state al centro dell’evento del 8 ottobre “Con il naso all’insù, lettura del cielo tra mito e scienze”. La luna e le stelle hanno da sempre avuto un valore simbolico profondo ed ampio. Lo abbiamo evidenziato attraverso un percorso letterario con il quale hanno dialogato i miti e le scienze: ad ogni mito corrisponde una costellazione che ci insegna qualcosa, che illumina la nostra riflessione sui grandi temi, come il tema della solidarietà fra gli uomini che ha caratterizzato l’incontro di “Leggi e sogna” di giorno 22 novembre.

Il Dirigente Scolastico, Antonio Iaconianni, in perfetta linea con il modus operandi dinamico e coinvolgente, che da sempre lo caratterizza in tutto ciò che fa, ha fortemente voluto che si puntasse sui progetti di continuità e, senza perder tempo, ha attuato ed esteso il progetto lettura, patrocinato dal Comune di Rende, fra i diversi ordini di scuola: un’azione innovativa che ha creato entusiasmo e dato ottimi frutti. I ragazzi delle classi quinte della Primaria insieme ai ragazzi delle classi prime della Secondaria si sono ritrovati e si ritroveranno negli atri dei vari plessi della nostra scuola per ascoltare e riflettere, con gli autori, su diversi libri. Nelle fasi successive al momento della lettura, dell’ascolto e delle riflessioni, sempre accompagnati da momenti musicali eseguiti dagli alunni stessi, i ragazzi delle classi quinte si sono dedicati e si dedicheranno, a gruppi alterni, al rifacimento delle bellissime aree verdi di cui sono dotati tutti i plessi; contestualmente hanno realizzato e realizzeranno origami come ricordo delle giornate trascorse insieme. Il tema della solidarietà, inteso come capacità di unione e del sapersi donare all’altro, caratterizzerà anche l’incontro tanto atteso previsto per il 6 dicembre in occasione del giorno di San Nicola. Anche in questo caso il Dirigente Scolastico, Antonio Iaconianni, ha voluto che l’iniziativa coinvolgesse i genitori, ma soprattutto che creasse continuità ed amalgama fra i diversi ordini di scuola nell’ottica di un’unica, grande scuola che non prevede dispersioni al momento delle iscrizioni. L’evento, pur essendo nel giorno di San Nicola, avrà un taglio laico. Al consueto percorso letterario verranno associati musiche e canti in una sorta di breve concerto cui seguirà uno scambio di doni tra gli alunni della Secondaria e gli alunni della Primaria. Gli alunni della Secondaria regaleranno un libro di narrativa e, in cambio, i più piccoli realizzeranno un segnalibro per i compagni più grandi. Seguirà l’ancora più atteso momento conclusivo, un momento goliardico che, in prossimità del Natale, non può mancare: la cuddrurieddrata finale accompagnata da tanta musica, un momento di evasione che sia il preludio di anno sereno e pieno di bellezza.