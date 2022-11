Tutto pronto a Corigliano Rossano per la prima “Festa d’autunno”: a piazza Steri musica, artisti di strada ed enogastronomia

Storia, gastronomia, cultura e tradizione. Il filo rosso che dalla scorsa estate – con la riuscita edizione del Coro Summer Fest in tutte le sue declinazioni, Coro Family Fest e Coro Music Fest – lega tutte le manifestazioni cittadine, contribuendo a rafforzarne l’identità e allo stesso tempo dandogli nuova linfa e vita, destagionalizzando gli eventi – come nel caso del Festival delle Appartenenze giunto alla seconda edizione e che volutamente si svolge nel mese di settembre – prosegue anche nella stagione autunnale e invernale. Il prossimo 19 novembre prenderà vita la prima edizione della “Festa d’autunno”, in Piazza Steri, nel centro storico di Rossano. La valorizzazione dei centri storici in chiave turistica, di promozione dei luoghi ma anche delle tradizioni, impone alla Pubblica Amministrazione l’adozione di atti a tutela della dimensione sociale, storica e commerciale dei centri storici.

Il programma della prima edizione della Festa d’Autunno prevede, oltre alla presenza di stand enogastronomici, vendita di prodotti tipici e artigianato locale, diversi momenti di festa per bambini e famiglie. Si parte alle 18 con lo spettacolo di bolle a cura dell’artista di strada Cristian Cosentino, in arte Pascal e una serie di performance di giocolerie di fuoco a cura della compagnia Fuoco&Clownerie. Alle 20 il concerto del “Trio Italico”: progetto musicale dei tre violinisti Andrea Micieli, Pasquale Allegretti Gravina e Antonio De Paoli, i quali sono caratterizzati dalla composizione estemporanea di uno stile musicale eccentrico, che va dalla musica classica alla musica rock. Alle 21 il gran finale con lo spettacolo dei “Sabatum Quartet” feat. “TaranDanza”: l’evento prevede la partecipazione del gruppo musicale etno-folk insieme a ballerine di danza tradizionale.

«Il successo del calendario estivo ha reso evidente l’esigenza e la volontà della comunità e del territorio di godere di momenti di aggregazione sociale e di promozione della città, valorizzando eventi ben organizzati e di qualità – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – intendiamo rafforzare l’attrattività dei centri storici anche nel periodo autunnale realizzando degli eventi importanti – da storicizzare – che possano fungere da punto di riferimento per la realizzazione di un calendario autunnale che traghetti la città e le sue attività produttive fino alle festività natalizie, favorendo in particolare l’aggregazione sociale ma anche la promozione del territorio, delle tradizioni locali e del patrimonio artistico-culturale della nostra città».