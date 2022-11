Al via all’Unical il primo Amazon Web Services (AWS) user group con Neosperience e nuove opportunità professionali nella digitalizzazione per il nostro territorio

Abbiamo incontrato Francesco Leto, collaboratore di Neosperience ( https://www.neosperience.com/it/ ), società quotata in Borsa a Milano, – comunica una nota – nel ruolo di Business Development Manager per il Sud Italia, in particolare per lo sviluppo della sede di Rende (CS), che ha l’ambizione di diventare un hub di sviluppo del gruppo aziendale per le soluzioni digitali a supporto soprattutto per l’economia del territorio del Mezzogiorno.

Qual è il “Momentum” riguardante gli investimenti da parte delle aziende di servizi informatici per la digitalizzazione in Calabria?

Come evidenziato di recente sulla stampa nazionale e regionale, anche colossi come Accenture e ATOS e altri System Integrator hanno aperto sedi ed investito non solo in Calabria, nell’area attorno a Cosenza-Rende, ma più in genere nel Mezzogiorno d’Italia, laddove è immediato l’ingaggio con gli atenei locali. L’Università della Calabria è ormai riconosciuta come protagonista all’avanguardia con i suoi dipartimenti tecnologici, e già da tempo, altre società, tra cui NEOSPERIENCE si sono attivate per essere presenti nel nostro territorio e reclutare giovani e neolaureati. Il momento è quindi ottimo, alimentato anche da sovvenzioni dal MISE e da bandi per lo sviluppo tecnologico.

Chi è e cosa fa esattamente “NEOSPERIENCE”?

NEOSPERIENCE è una società che fornisce, tra l’altro, soluzioni digitali “empatiche”, che aiutano le aziende ad acquisire nuovi clienti e aumentare il valore dei clienti esistenti. Proprio le soluzioni per i processi digitali di Customer Relationship sono il nostro focus da sempre. È un’azienda dal management visionario ed innovativo, che oggi investe in Calabria, ed ha già avviato una serie di iniziative con l’UNICAL tra cui i prossimi recruiting-day, ma soprattutto come partner Amazon Web Services, oggi collabora alla fondazione, costruzione e lancio del primo AMAZON WEB SERVICE USER GROUP in Calabria.

Di cosa si tratta?

AMAZON WEB SERVICES (AWS) è il principale fornitore mondiale di tecnologie “cloud” ovvero infrastrutture gestite e applicazioni informatiche per offrire alle aziende clienti quelle soluzioni software per i vari processi aziendali. Molte sono nel mondo le comunità e gruppi di utenti che dibattono e si scambiano esperienze e informazioni, ma anche opportunità. Giovedì 17 Novembre , alle 17:00 avverrà quindi la presentazione ed il lancio del primo AWS User Group presso il DIMES, Università della Calabria, Ponte Pietro Bucci in Aula Seminari Cubo 42/c – V piano – Rende (CS). Il primo evento dal titolo “Kick-off della nuova Community AWS, per un Cloud senza confini” sarà un’occasione per discutere insieme ad esperti di rilievo nazionale, di innovazione, sviluppo e argomenti connessi alle tecnologie e ai servizi di AWS, adottati da Neosperience, che è tra i principali animatori e presentatori all’evento. Racconteremo il Cloud secondo AWS, uno dei più grandi player I.T. a livello mondiale. Passeremo una serata a conoscerci e imparare, guidati da esperti di rilievo nazionale. Per maggiori dettagli ci si può riferire alla locandina (allegata) e alla agenda specificata ai link utilizzabili anche per registrarsi ed iscriversi: https://www.meetup.com/awsusergroupcalabria/events/289626567/ oppure https://www.meetup.com/it-IT/AWSusergroupCalabria/ .

Quali sono quindi le opportunità professionali per i giovani calabresi?