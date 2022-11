“Un Dono per Natale”: la campagna di “Retake Rossano” per riutilizzare e abbellire

Si chiama “Un Dono per Natale” ed è l’iniziativa lanciata dall’associazione Retake Rossano per promuovere il riutilizzo di tutto quel materiale natalizio che nelle case non trova più spazio e che dovrebbe essere gettato via. L’idea è quella di recuperare alberi, decorazioni e festoni di chi non li usa più o di chi magari ha intenzione di cambiare e rinnovare gli arredi, che andrebbero altrimenti a finire in discarica, e trasformarli in addobbi che andranno poi a decorare gli angoli nascosti e suggestivi del Centro Storico rossanese.

Il materiale recuperato sarà lavorato dai nostri volontari attraverso dei laboratori creativi che avranno come tematica di fondo le tradizioni e la storia cittadina dopodiché si procederà, di concerto con l’amministrazione comunale, alla localizzazione delle zone da abbellire. Per le modalità di consegna e per tutte le informazioni del caso si potrà fare riferimento alla nostra pagina Facebook o alla mail retakerossano@gmail.com.

L’invito alla cittadinanza è quello di fare un regalo alla comunità e, quindi, di fare un regalo a sé stessi.