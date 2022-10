Nobel per la pace Ong russa Memorial: la collaborazione con l’Unical

Il premio Nobel per la pace 2022 è stato assegnato alla Ong russa Memorial (insieme all’attivista bielorusso Ales Bialiatski e all’associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties), una delle principali associazioni umanitarie russe dedicata a conservare la memoria e la testimonianza di milioni di cittadini innocenti che hanno sofferto prima nel Gulag dei campi di prigionia dell’Unione Sovietica e poi nelle carceri.

Marco Clementi, docente di Storia delle relazioni internazionali de l dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, n egli ultimi venti anni ha lavorato a lungo con la O ng , diretta dalla dott ore ssa Irina Flige che è anche stata ospite in Unical nel 2007, e dal 2008 al 2018 ha fatto parte del Comitato scientifico.