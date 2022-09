Invitalia a “Jazz’Inn 2022” con un desk dedicato presso il Castello Federiciano di Roseto Capo Spulico

Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia, è presente a Jazz’Inn 2022 con un desk dedicato e personale specializzato che offrirà la propria competenza e consulenza a chi vorrà proporre un’idea di impresa.

Non basta parlare di innovazione. L’innovazione va fatta. È questa forse la più importante chiave di lettura e il più incisivo moto d’animo che caratterizza Jazz’Inn. Edizione dopo edizione sono apparse chiare le potenzialità e vantaggi del “fare innovazione” unendo punti e generando ricadute economiche e sociali misurabili, trasformando un evento in un borgo d’Italia in un format di open innovation nazionale, capace di attirare i riflettori di investitori e stakeholder e mettendo in contatto chi ha idee con chi ha gli strumenti perché queste idee prendano vita.

In quest’ottica assume particolare importanza la presenza a Jazz’Inn 2022 – Tappa di Roseto Capo Spulico, di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, che attraverso un proprio desk e personale specializzato, ha incontrato, incontra e incontrerà fino a sabato 1 ottobre, coloro che vorranno sottoporre la propria idea di impresa, alla ricerca della giusta misura di sostegno e finanziamento.

Gl specialisti dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo – Invitalia SpA, potranno offrire soluzioni, suggerimenti e idee di finanziamento per le imprese attraverso le seguenti misure:

Gli incontri si terranno presso il Castello Federiciano di Roseto Capo Spulico. Fondazione AmpioRaggio, che organizza in collaborazione con il Comune di Roseto Capo Spulico Jazz’Inn 2022, ha creato un facile strumento di prenotazione per tutti gli imprenditori, consolidati o aspiranti tali, per fissare un appuntamento con gli specialisti di Invitalia: Cliccando qui o visitando il sito www.fondazioneampioraggio.it sarà possibile compilare un apposito form ed ottenere un incontro nel quale raccontare la propria idea di impresa e scoprire quali strumenti sono a disposizione per realizzarla tramite Invitalia.

Allo stesso modo, ogni tipo di informazione potrà essere acquisita visitando il desk presente presso l’Antico Granaio, sul lungomare di Roseto Capo Spulico, che dal 27 settembre al 1 ottobre ospita la VI edizione di Jazz’Inn 2022 – La ricerca della sostenibilità.

Invitalia SpA è partner di Fondazione Ampioraggio per la realizzazione di Jazz’Inn 2022.