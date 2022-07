Dante Monda a Cosenza per il secondo appuntamento con “Dialoghi al Museo”

Secondo appuntamento con la rassegna “Dialoghi al museo” ideata e promossa dal consigliere comunale Francesco Turco, delegato del sindaco alle comunità religiose, in sinergia con Antonietta Cozza, delegata alla cultura. L’iniziativa si svolgerà, come di consueto, nel Chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri, Giovedì prossimo,21 luglio, alle ore 18.30. Protagonista della serata sarà Dante Monda con il suo ultimo lavoro ” Papa Francesco e il “popolo” Una sfida per la Chiesa e la democrazia”. La manifestazione, a cui sarà presente anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e la delegata alla Cultura Antonietta Cozza, sarà coordinata dal consigliere Comunale Francesco Turco. Dialogherà con l’autore Monda il presidente dell’azione cattolica di Cosenza, Biagio Politano. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo metropolita Mons. Francesco Nolè.