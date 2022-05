Roseto Capo Spulico apre le porte al Jazz’Inn 2022

Roseto Capo Spulico è stato scelto per ospitare la sesta edizione del Jazz’Inn, un importante evento che si terrà dal 27 settembre al 1 ottobre 2022. Il primo grande passo verso questa iniziativa si terrà Venerdì 6 maggio, alle ore 15.30 presso l’Antico Granaio, sul Lungomare degli Achei, con un evento di presentazione che vedrà al tavolo dei relatori, insieme al Sindaco Rosanna Mazzia, il Direttore della Fondazione Ampioraggio, Giuseppe De Nicola, il Poduct Manager di Invitalia S.p.a., Giammarco Verarchi, il Co Founder di Casa Netural Coop, Andrea Paoletti, e il Presidente dell’Associazione Reboot, Angelo Marra.

L’Amministrazione Comunale accoglie questa grande opportunità puntando a fare rete con il territorio, affinchè questa diventi occasione di crescita per i giovani e per le imprese, che avranno modo di essere accompagnate verso nuove forme di investimenti e di imprenditorialità.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ampioraggio, coinvolgerà aziende, amministrazioni pubbliche, investitori, start-up e PMI innovative, centri di ricerca, professionisti e techbuyers: l’ecosistema dell’innovazione. Al centro degli incontri ci sono gli obiettivi di sviluppo dei “case givers”: aziende e amministrazioni pubbliche, interessate a raccogliere idee innovative per i propri investimenti. Il Format prevede call di open innovation gestite con tavoli di lavoro nei quali sono coinvolti i principali stakeholders delle singole Comunità.

La VI edizione di Jazz’Inn, dedicata al tema della sostenibilità, è rivolta ad enti e aziende che vogliano concretamente cercare idee nuove e sostenibili per affrontare le nuove sfide. Per comprendere i cambiamenti, e non subirli, per condividere le prospettive e non affrontarle da soli, per capire in che direzione orientare i propri investimenti, e non rischiare di impiegare male le risorse finanziarie, ma soprattutto per innovare in modo collaborativo costruendo relazioni di lavoro e umane nuove e sostenibili.

“Jazz’Inn potrà costituire una grande opportunità di sviluppo per Roseto Capo Spulico e per l’intero comprensorio – ha affermato il Sindaco Mazzia – ma dobbiamo farci trovare pronti. Venerdì 6 Maggio, nell’Antico Granaio, avremo modo di conoscere ancor più da da vicino il programma delle iniziative e inizieremo a lavorare, insieme al team di Ampioraggio, al coinvolgimento di tutte quelle realtà è di quei cittadini che hanno voglia di mettersi alla prova, di sfidare i luoghi comuni che ci vogliono regione negletta e rassegnata, di chi ha delle idee e non ha o non ha trovato la forza per metterle in pratica. Cercheremo e Scambieremo buone prassi di crescita e sviluppo locale, consapevoli come siamo che da soli non si va da nessuna parte.”