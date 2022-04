Corigliano Rossano (Cs), studenti in visita al canile comunale per il progetto “RandaPensiero”

Questa mattina, martedì 26 aprile, tre classi dell’IC “Tieri” sono state in visita al canile comunale di contrada Foresta, opportunità colta nell’ambito del progetto “RandaPensiero” il concorso ideato con il contributo dell’assessore Alboresi per sensibilizzare i ragazzi di quinta e prima media su randagismo, possesso responsabile e abbandono.

“Ringraziamo i prof. Labonia, Forciniti, Feraco, Varì, Gencarelli, Mangano per la sensibilità dimostrata, e il dirigente scolastico Franco Murano per aver permesso di approfondire la tematica attraverso una “gita alternativa”, un’esperienza diversa per conoscere da vicino le condizioni di vita dei cani ospitati ed in attesa di una famiglia che li adotti”, affermano Liliana Zangaro e Cesare Sapia, rispettivamente presidenti delle commissioni consiliari Ambiente e Istruzione..

“Riteniamo che una tappa come questa possa essere ben inserita all’interno dei percorsi didattici delle scuole cittadine, utile per educare le nuove generazioni e per “apprendere l’importanza dello stare con gli altri e del rispetto per l’altro a partire dagli animali” così come sottolineato dall’assessore all’Ambiente Damiano Viteritti che ha portato i saluti del Sindaco Flavio Stasi e dell’Amministrazione Comunale.

Ringraziamo i volontari, gli addetti alla struttura ed i medici veterinari, Esposito e Pismataro, che hanno descritto la vita di canile ed il percorso dell’affido nonché fatto interagire i cani con i visitatori.

Alla presenza della scolaresca è stato microchippato un cane che i ragazzi hanno voluto chiamare Tieri per lasciare un affettuoso ricordo del loro passaggio.

Sono emersi durante l’incontro – proseguono – l’interesse e l’educazione dei nostri giovani concittadini che hanno posto tantissime domande e portato gioia in un contesto dove continueremo a stimolare la frequentazione.