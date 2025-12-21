Il Rotary Christmas Day a Catanzaro

È successo qualcosa di speciale, qualcosa che ha lasciato un segno.

Il Rotary Christmas Day del Distretto 2102 non è stato soltanto un progetto: è stato un abbraccio collettivo, un gesto corale che ha trasformato una semplice domenica di dicembre in una giornata capace di restituire dignità, calore e speranza.

Tutto è nato da un desiderio semplice e potentissimo: creare, anche solo per un giorno, una rete solidale capace di unire associazioni, operatori, volontari e comunità. E quel desiderio, sostenuto con convinzione dal Governatore Dino De Marco e la partecipazione operativa del Governatore eletto Enzo De Filippo, acceso dall’intuizione di Carlo Maletta, ha preso forma davanti ai nostri occhi, diventando realtà.

Oggi a Catanzaro, nella Parrocchia di San Pio X, il Rotary Club Catanzaro guidato da Ferdinando Saracco ha aperto le porte – e soprattutto il cuore – al primo dei Pranzi di Natale dedicati a chi vive ogni giorno difficoltà che non conoscono festività né tregua.

Le tavole imbandite non erano solo tavole: erano ponti. Ponti tra chi dona e chi riceve, tra chi serve e chi si lascia servire, tra chi spesso resta ai margini e chi ha scelto di mettersi accanto, non davanti.

Rotariani, Rotaractiani, insieme agli scout e agli operatori della ristorazione, hanno dato vita a una macchina perfetta di sorrisi, mani tese, gesti semplici e profondi. C’era chi preparava i piatti con cura, chi sistemava le sale come fossero case, chi serviva ai tavoli con la delicatezza di chi sa che il rispetto è la prima forma di solidarietà.

E poi c’erano loro: gli ospiti.

Volti segnati, storie complesse, ma anche occhi che, per qualche ora, hanno ritrovato la luce della festa.

Per molti, quel pranzo è stato più di un pasto: è stato un momento di leggerezza, un frammento di normalità, un ricordo nuovo da custodire.

Il Rotary Christmas Day ha fatto molto più che offrire un pranzo. Ha costruito un’esperienza comunitaria.