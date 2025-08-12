“Sister Azz” conquista Roccelletta di Borgia: successo strepitoso per la commedia di Piero Procopio. Il 18 agosto arriva l’incanto di Frozen

Piazza Nassiriya a Roccelletta di Borgia gremita in ogni ordine di posto e risate a non finire: è stato un successo travolgente lo spettacolo “Sister Azz”, l’irresistibile commedia teatrale scritta, diretta e interpretata da Piero Procopio, parodia esilarante del celebre film “Sister Act”.

Il pubblico, accorso numeroso da tutto il comprensorio, si è lasciato travolgere dall’energia e dalla comicità dell’attore e regista catanzarese, tra battute brillanti, sketch divertentissimi e momenti di pura ilarità. Una serata indimenticabile che ha confermato ancora una volta il talento di Procopio e la voglia di leggerezza e partecipazione della comunità.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Borgia per la straordinaria partecipazione popolare.

«Siamo orgogliosi di vedere come il cartellone di Borgia Summer Vibes stia riscuotendo tanto entusiasmo – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – La cultura, quando è proposta con qualità e passione, riesce a coinvolgere e a unire».

«Sister Azz è stata una ventata di allegria in un’estate piena di appuntamenti – ha aggiunto l’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato – Il consenso attorno alle nostre iniziative ci spinge a continuare su questa strada, valorizzando le arti e offrendo occasioni di intrattenimento per tutte le età».

Prossimo evento: il magico musical di “Frozen” in Villa Pertini

Il cartellone Borgia Summer Vibes prosegue con un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e appassionati di musical. Il prossimo 18 agosto alle ore 21.45, in Villa Pertini, andrà in scena il musical tratto da “Frozen”, una delle storie più amate degli ultimi anni, portata sul palco dalla compagnia Move in Art per la regia di Maria Maddalena Ascione.

Un viaggio incantato tra neve, magia, emozioni e legami familiari, che farà rivivere le avventure di Elsa, Anna, Olaf e degli altri indimenticabili personaggi. Coreografie spettacolari, costumi fiabeschi, scenografie curate e un cast giovane e talentuoso renderanno questa serata un’autentica esperienza da vivere insieme, tra musica, danza e atmosfere da sogno.

Per ulteriori info sul cartellone estivo visita il sito VisitBorgia.it e le pagine Ig e Facebook dedicate. In occasione degli eventi palazzo Mazza sarà aperto ai visitatori dalle 18 alle 21. Fino al 31 agosto sarà possibile ammirare la mostra dedicata al maestro

L’ingresso è gratuito.