Montauro, questa sera è “Notte Azzurra”

Tutto pronto per il via della quinta edizione della “Notte Azzurra”, l’evento estivo che celebra le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. Il lungomare di Montauro si trasformerà in una festa di sapori, musica e intrattenimento per residenti e turisti.

La kermesse agostana è organizzata per valorizzare la filiera ittica locale e le tradizioni calabresi, la manifestazione vedrà stand gastronomici dedicati al pescato fresco del Mar Ionio, con show cooking, degustazioni e specialità tipiche come il pesce azzurro e i “surici di mare”.

Il ricco programma della “Notte Azzurra” includerà anche spettacoli musicali e intrattenimento per tutte le età. Si ringrazia il Comune di Montauro e gli sponsor per il supporto alla realizzazione di questa iniziativa.

Questa sera, venerdì 1 agosto, si apriranno le danze dalle ore 20:00 in poi con l’inaugurazione degli stand gastronomici e uno spettacolo musicale dal vivo dedicato al grande Vasco Rossi con una delle cover band più note: “Vasco Rock Show”.

Sabato 2 agosto ad intrattenere cittadini e turisti sarà la cover del grande Rino Gaetano: Capofortuna band.

Infine il gran finale si terrà domenica 3 agosto con “Dritta Sicura 883 Tribute Band”.