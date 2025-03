Giornata Mondiale contro la Tubercolosi 2025: il 21 marzo al Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme e il 22 marzo all’Hotel Marechiaro di Gizzeria “Una breve vacanza”

Come ogni anno, il 24 marzo – data dell’annuncio nel 1882 della scoperta del bacillo di Koch– si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Tubercolosi.

Dopo Palermo, Bologna, Pavia, Napoli e il ritorno a Milano in occasione del ventesimo anniversario della nascita di Stop TB Italia, riprendiamo la nostra organizzazione itinerante che coinvolge le altre regioni attive; oggi siamo in Calabria, a Lamezia Terme dove ha sede la nostra sezione regionale coordinata dal Dott. Lorenzo Antonio Surace.

Clara, emigrata dalla Calabria al Nord, si ammala di tubercolosi e diventa l’eroina del film di De Sica “Una breve vacanza”.

La Calabria, terra estrema, con tradizioni e storia antichissime, profondamente mediterranea, con un confine ionico che oggi sappiamo cosa rappresenta e quali problemi comporta, diventa da terra di emigrazione terra di immigrazione.

La povertà e l’emarginazione che sbarcano su questi lidi sono anche un formidabile terreno per la diffusione della malattia e quindi parlare di tubercolosi in Calabria è quanto mai attuale ed utile.

Il TB Day oggi viene celebrato in un contesto sempre attivo nella richiesta di formazione e con una sezione regionale sempre disponibile.

Dopo una prima giornata inaugurale in cui si toccano gli aspetti sociali, culturali e storici della tubercolosi, la seconda giornata propone temi scientifici di aggiornamento e formazione, quest’anno con accreditamento ECM.

Il Convegno è però aperto non solo a tutti gli operatori sociali e sanitari ma anche alla popolazione generale: non ci stanchiamo di ripetere come la conoscenza della malattia debba essere infatti diffusa a tutti i livelli, in quanto rappresenta ancora un fondamentale momento di prevenzione.

In queste giornate avremo occasione di consegnare i premi al vincitore della borsa di Studio Carlo Grassi, seconda edizione, istituita per premiare la miglior tesi di laurea o di specialità sulla tubercolosi, e al vincitore del premio Virchow 2024, giunto ormai alla sua quarta edizione.