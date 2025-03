A Lamezia Terme presentazione del progetto “Un futuro senza barriere – a scuola per evadere la detenzione”

“Un futuro senza barriere – A scuola per evadere la detenzione”, questo il tema dell’iniziativa educativa che sarà presentata lunedì 10 marzo alle 11:30 nell’auditorium della scuola media Pitagora di Lamezia Terme. La presentazione rientra nel progetto omonimo promosso dall’Istituto Comprensivo Perri Pitagora Don Milani (scuola capofila) con il fattivo supporto del Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto che ha ideato l’iniziativa progettuale. Oltre alla scuola media Pitagora sarà coinvolto anche il polo tecnico-professionale “Luigi Einaudi”. L’iter progettuale prevede un percorso articolato in incontri con esperti del settore, attività laboratoriali, testimonianze dirette e una visita al carcere minorile di Catanzaro. La finalità è quella di sensibilizzare gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sui temi della legalità, della prevenzione della devianza e della consapevolezza delle proprie scelte. Uno degli elementi chiave del progetto è la produzione di un video-documentario realizzato dagli studenti, che raccoglierà riflessioni, esperienze e attività svolte durante il percorso progettuale. Il documentario sarà proiettato nel corso del convegno finale del progetto in cui sarà intavolato un dibattito a più voci sulle tematiche trattate.

Alla conferenza stampa interverranno:

Prof. Giuseppe De Vita, Dirigente scolastico dell’IC Perri Pitagora Don Milani (scuola capofila)

Prof.ssa Tina Magnone, Referente del progetto

Dott.ssa Rossana Costantino, Dirigente dell’Istituto del Polo Tecnico Professionale

Dott.ssa Emanuela Folino, Magistrato del Tribunale dei Minori di Catanzaro

Dott.ssa Rosina Manfredi, Direttore CSM Lamezia Terme

Dott. Giovanni Paola, Presidente del Lions Club Lamezia Terme Vallo del Savuto

Ing. Luigi Guadagnuolo, Presidente di zona 25 Distretto Lions 108Ya

Dott. Tommaso Di Napoli, Governatore Distretto Lions 108Ya

Dott. Franco Scarpino, Past Governatore Distretto Lions 108Ya

Dott.ssa Marina Billwiller, Formazione & Coaching

Maria Scaramuzzino, Giornalista moderatrice dell’incontro

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’importanza dell’educazione alla legalità e sul ruolo della scuola nel promuovere scelte responsabili tra i giovani.