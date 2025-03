8 marzo: Soroptimist Club Catanzaro e clinica San Vitaliano uniti per la prevenzione oncologica femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist Club di Catanzaro, presidente Stefania Muzzi, e la Clinica San Vitaliano, rappresentata da Alfredo Citrigno, hanno siglato un importante accordo per promuovere la prevenzione dei tumori femminili. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso agli screening oncologici, fondamentali per la diagnosi precoce.

In Calabria, l’adesione ai programmi di screening per la prevenzione del tumore al seno e alla cervice uterina è ancora al di sotto della media nazionale. Le cause sono molteplici: dalla scarsa informazione alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari, fino a barriere di tipo culturale e socioeconomico. Per molte donne, soprattutto quelle in situazioni di vulnerabilità, effettuare controlli regolari può risultare complesso. È proprio a loro che si rivolge questa iniziativa, con azioni concrete per sensibilizzare e rendere più accessibili le visite di prevenzione.

La presidente del Soroptimist Club di Catanzaro, Stefania Muzzi, ha espresso il suo sincero ringraziamento alla Clinica San Vitaliano per la costante attenzione e sensibilità dimostrate verso la tutela della salute femminile. Un riconoscimento particolare è stato rivolto ad Alfredo Citrigno, il cui impegno nel campo della prevenzione oncologica, mediante le proprie sedi diagnostiche : Catanzaro, Castrolibero (CS) e Amantea (CS) rappresenta un punto di riferimento per il territorio calabrese.

Sulla stessa linea Alfredo Citrigno, che ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Come Gruppo Citrigno siamo da sempre impegnati nella promozione della salute e della prevenzione. Crediamo fermamente che la diagnosi precoce sia lo strumento più efficace per combattere i tumori femminili, e vogliamo contribuire affinché sempre più donne siamo orientate verso percorsi di prevenzione”

Questa sinergia tra il Soroptimist Club di Catanzaro e il Centro Clinico San Vitaliano rappresenta un passo significativo nella lotta ai tumori femminili, ribadendo l’importanza della diagnosi precoce come strumento essenziale per la tutela e la cura della salute delle donne.