“Memorial” in ricordo di Alessia Muraca e Rosalinda Falvo

Organizzato dal Polo Liceale “Campanella-Fiorentino”, lunedì 20 Gennaio, presso lo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme, si è svolto il “Memorial” dedicato quest’anno alle ex alunne: Alessia Muraca e Rosalinda Falvo. Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto – Francesco Murone, Rossella Argento, Nicola La Polla e Giorgio De Pace – e dei rappresentanti della Consulta provinciale – Antonio Conte e Rosaria Materasso – la dirigente scolastica, dott.ssa Susanna Mustari, ha accolto con entusiasmo la richiesta di organizzare un memorial scolastico sportivo in onore delle due allieve prematuramente scomparse, come momento di riflessione e gioia. Tutti i partecipanti all’iniziativa hanno potuto sentirsi parte di qualcosa di significativo, rilevando, quanto sia fondamentale ricordare e onorare la memoria attraverso un evento capace di unire, rafforzando i legami tra studenti, docenti e famiglie. La dirigente ha inoltre sottolineato l’importanza della vita umana in termini di rispetto, empatia e valore dell’individuo, non senza evidenziare come ogni studente abbia in sé un potenziale unico e come la scuola, attraverso l’educazione, debba promuovere non solo l’apprendimento disciplinare, ma anche lo sviluppo di competenze trasversali sociali ed etiche.

La manifestazione, giunta alla terza edizione e coordinata dalla prof.ssa Giovanna Dalife, referente del dipartimento di scienze motorie – con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, la collaborazione della Vigor Lamezia Calcio 1019 e dall’AVAS Lamezia Terme – ha visto quest’anno schierarsi amichevolmente, in una partita di calcio, gli studenti del Polo Liceale “Campanella-Fiorentino” e quelli del Liceo Scientifico “G. Galilei” che hanno riportato una meritata vittoria.

Ai familiari di Alessia e di Rosalinda, è stata consegnata una targa ricordo dal sindaco della città, avv. Paolo Mascaro – accompagnato dal presidente del consiglio comunale avv. Giancarlo Nicotera e dall’assessore allo sport dott.ssa Luisa Vaccaro – insieme ad un omaggio floreale da parte dei rappresentanti d’Istituto, che hanno lasciato volare verso il cielo dei palloncini bianchi come saluto alle loro ex compagne: Alessia, prematuramente scomparsa nel 2019, mentre ancora frequentava l’indirizzo delle Scienze Umane e Rosalinda laureanda in psicologia, ex studentessa del “ Liceo Campanella” che ha perso la vita in un tragico incidente stradale il 13 gennaio del 2024.

Lo studente Francesco Serratore ha poi letto una poesia da lui scritta e dedicata ad Alessia e Rosalinda, ricordandone l’amore per la vita e per gli altri, come testimonianza da accogliere e promuovere.

“La loro eredità di valori continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerle e in chi ha voluto mantenerne vivo il ricordo”.

Momenti di intensa emozione hanno caratterizzato la manifestazione: il memorial calcistico non è stato solo un modo per ricordare due giovani vite, ma anche un’opportunità per riflettere sull’amore per la vita e sull’impegno nel costruire il futuro, apprezzando la bellezza anche nelle piccole cose e coltivando la gratitudine per ciò che si ha, nella consapevolezza che le difficoltà vanno vissute come un’opportunità, per imparare e diventare più forti.

Positivo il messaggio dei giovani studenti: insieme è possibile costruire un futuro migliore, ricordando sempre che il cambiamento inizia da noi e che ciascun individuo ha il potere di fare la differenza.