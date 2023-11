Lamezia Terme: scuola di lingua e cultura araba per bambini “El Nour”

Alla presenza del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, mercoledì 29 novembre alle ore 16.30 si terranno l’inaugurazione e la prima lezione della scuola di lingua e cultura araba per bambini “El Nour” presso la Biblioteca Comunale “Oreste Borrello” di Lamezia Terme.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione da tempo avviata tra l’Assessorato alla Cultura e i rappresentanti dell’associazione culturale “El-Nour” di Lamezia Terme nel corso di dibattiti pubblici – quale quello con l’imam Yahya Pallavicini a Lamezia nello scorso mese di giugno – e incontri pomeridiani, alla ricerca di percorsi comuni all’insegna del dialogo e dell’appartenenza al territorio lametino, pur nella diversità di culture di origine

L’assessore alla Cultura, Giorgia Gargano, ha spiegato così l’iniziativa:

“Il dialogo interculturale è alla base della convivenza e del reciproco rispetto. Abbiamo pensato di partire dai bambini e di invitarli in Biblioteca, il luogo che per eccellenza accoglie le differenze e le aggrega. Il mio auspicio è che la scuola “El Nour”, che significa “Luce”, possa divenire occasione di studio, di scoperta e di incontro”. I corsi si svolgeranno tutti i mercoledì e saranno tenuti dall’insegnante Soukaina Ibrahimi in collaborazione con Hafsa Houmairi, educatrice e mediatrice culturale.